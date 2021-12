Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Επίθεση κουκουλοφόρων σε τράπεζα (εικόνες)

Πως κινήθηκαν οι δράστες μέσα στην νύχτα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το βράδυ άγνωστοι δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με βαριοπούλες προκάλεσαν φθορές στους υαλοπίνακες, καθώς και στο ATM της τράπεζας στην οδό Ίωνος Δραγούμη.

Οι δράστες πέταξαν και κόκκινη μπογιά και μετά τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες ξεκίνησαν αναζητήσεις στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό τους.

