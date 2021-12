Πολιτισμός

Associated Press: Οι καλύτερες φωτογραφίες για το 2021

Μέσα στα καλύτερα κλικ της χρονιάς είναι και αυτά τριών Ελλήνων φωτογράφων...



Οργή, βία, θάνατος, αλλά και στιγμές χαράς. To Associated Press συγκέντρωσε τις πιο δυνατές στιγμές του 2021 σε μία σειρά φωτογραφιών.

Μέσα στα καλύτερα κλικ της χρονιάς είναι και αυτά τριών Ελλήνων φωτογράφων: του Πέτρου Γιαννακούρη, του Πέτρου Καρατζιά και του Θοδωρή Νικολάου.

Το 2021 ήταν μία χρονιά με καταστροφές. Στο Νέο Δελχί, ένας άντρας τρέχει ανάμεσα στις νεκρικές πυρές των θυμάτων της COVID-19. Σε μια παραλία κοντά στο χωριό Λίμνη της Ελλάδας, ο ορίζοντας φωτίζεται από τις φλόγες των πυρκαγιών που μαίνονται στην ανατολική Μεσόγειο. Στη Λα Πάλμα των Καναρίων Νήσων, η κόλαση βρίσκεται στο ηφαίστειο Cumbre Vieja.

Το 2021 ήταν μία χρονιά με οργή. Η στιγμή που η αστυνομία σημάδεψε με τα όπλα της εξεγερμένους που προσπαθούσαν να εισβάλουν στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τη σορό ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, ενώ μια ήπειρο μακριά, πενθούντες μεταφέρουν τη σορό ενός άνδρα που σκοτώθηκε ενώ διαμαρτυρόταν για το πραξικόπημα στη Μιανμάρ.

Το 2021 ήταν μία χρονιά με ελπίδα. Ακόμη και όταν εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από COVID-19, δισεκατομμύρια εμβολιάστηκαν. Ο αξιωματικός της στρατιωτικής αστυνομίας Everaldo Pinto, ντυμένος ως υπερήρωας Captain America, χαιρετά τα παιδιά και τα ενθαρρύνει να προστατευτούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Petropolis, στην πολιτεία Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, στις 15 Απριλίου 2021.

Το 2021 ήταν μία χρονιά εξέγερσης. Ένας άνδρας και μία γυναίκα που πιάνονται σε μια παθιασμένη αγκαλιά στη Βαρκελώνη της Ισπανίας δεν είναι χαρακτήρες μιας ρομαντικής κωμωδίας. Πίσω τους μαίνεται μια εξέγερση για τη φυλάκιση ενός ράπερ που καταδικάστηκε για προσβολή της ισπανικής μοναρχίας. Και οι δρόμοι πίσω τους καίγονται.

Το 2021 ήταν μία χρονιά που δοκίμασε τον άνθρωπο αλλά και τον πλανήτη συνολικότερα.

