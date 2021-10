Πολιτική

Δένδιας στο Associated Press: Η δέσμευση των ΗΠΑ και το “όραμα” της Τουρκίας (βίντεο)

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η αμερικανική παρουσία παραμένει ακόμη απαραίτητη στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

«Τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και της κυβέρνησης Μπάιντεν υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου» καταδεικνύει η υπογραφή της ανανεωμένης αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Associated Press.

Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει, η συμφωνία υπογράφηκε την ώρα που οι ΗΠΑ επικεντρώνονται περισσότερο στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

«Είναι σαφές ότι η αμερικανική κυβέρνηση και οι ΗΠΑ στρέφουν την προσοχή τους στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που αποτελεί η Κίνα για τις ΗΠΑ. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Η συμφωνία AUKUS αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετατόπισης του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η Ελλάδα ως χώρα μεσαίου μεγέθους, αλλά ευρισκόμενη σε μια εξαιρετικά ασταθή περιοχή, θεωρεί ότι η αμερικανική παρουσία παραμένει ακόμη απαραίτητη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως η συμφωνία συνεπάγεται «ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην ηπειρωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θράκη, στη βορειοανατολική Ελλάδα, περιοχή που είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για εμάς τους Έλληνες όσο και για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ». Βρίσκεται εξάλλου, όπως υπενθύμισε, κοντά στα σύνορά μας με την Τουρκία, μόλις λίγα χιλιόμετρα.

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως «δεν πρόκειται για συμφωνία, η οποία στρέφεται, ή πρόκειται να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε άλλου», αλλά για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία σκοπό έχει τη «σταθερότητα και την ευημερία των δύο χωρών».

«Γίνεται η Τουρκία στόχος μέσω αυτών των συμφωνιών; Η ξεκάθαρη απάντησή μου είναι όχι, καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Θα θέλαμε πολύ η Τουρκία να καταστεί μέρος αυτής της συνεννόησης στο μέλλον. Φυσικά όμως, για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Τουρκία να αλλάξει τη συμπεριφορά της. Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι η ενδεδειγμένη πορεία είναι μέσω του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Όχι μέσω απειλών πολέμου».

«Αν η αμερικανική παρουσία δεν είναι καθίσταται πρόδηλη, τότε ορισμένες χώρες ενδεχομένως να σχηματίσουν “έξυπνες” ιδέες για τον ρόλο τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν χώρες στη συνολικότερη περιοχή που οραματίζονται τον εαυτό τους ως τοπικές υπερδυνάμεις. Κάποιες φορές φοβάμαι ότι η Τουρκία ίσως εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία».

Τέλος, αναφορικά με την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ο κ. Δένδιας τόνισε πως «πρόκειται για συμφωνία συμπληρωματική του ΝΑΤΟ, δεν περιορίζει τον ρόλο του ΝΑΤΟ».

