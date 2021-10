Πολιτική

Βαρουφάκης: ΗΠΑ και Γαλλία δεν θα κουνήσουν ούτε “δαχτυλάκι” για την Ελλάδα

Τι λέει ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 για τις αμυντικές συμφωνίες με την Γαλλία και τις ΗΠΑ, το ενεργειακό κόστος και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Δανειζόμαστε πολύ καλά, λες και δεν μάθαμε τίποτα τα τελευταία 13 χρόνια», σχολίασε δηκτικά ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, αναφορικά με την πορεία της οικονομίας και τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού από τις διεθνείς αγορές.

Ερωτηθείς για τις αμυντικές συμφωνίες που σύνηψε η Ελλάδα με την Γαλλία και τις ΗΠΑ, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, είπε «ο κ. Μητσοτάκης επιχειρηματολόγησε ότι συμφώνησε με την Γαλλία, στην βάση ότι μας βοηθάει να απεξαρτηθούμε από τις ΗΠΑ και ήρθε η πιο βαριά συμφωνία που έχει γίνει ποτέ, αυτή με τις ΗΠΑ, που οι Αμερικάνοι παίρνουν ότι θέλουν».

Συμπλήρωσε ότι «για την ελληνογαλλική συμφωνία, πρέπει να δεις το κόστος για την χώρα σου και ποια είναι τα οφέλη. Ρώτησα τον Μητσοτάκη στην Βουλή, εάν ο μη γένοιτο υπάρχει ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, η Γαλλία θα κινηθεί στρατιωτικά υπέρ της Ελλάδας και δεν μου απάντησε».

«Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία με την Γαλλία, ήταν ένα περιτύλιγμα για τις φρεγάτες. Μας παρουσίασαν την συμφωνία ότι μας δίνει τις «πλάτες» της Γαλλίας, σε περίπτωση μιας «δύσκολης στιγμής» με την Τουρκία. Όμως, το γαλλικό Ναυτικό δεν έχει ούτε τις δυνάμεις ούτε τις προθέσεις να παρέμβει», προσέθεσε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Ο κ. Βαρουφάκης προσέθεσε ότι «Γαλλία και ΗΠΑ δεν θα κουνήσουν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι αν συγκρουστούμε με την Τουρκία», ενώ υποστήριξε ότι οι βάσεις των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη προκαλούν την Ρωσία.

«Δεν είμαστε Βέλγιο, έχουμε δίπλα μας μια Τουρκία, που έχει πάντοτε ένα ασταθές καθεστώς, που δημιουργεί εντάσεις για να σταθεροποιήσει το δικό της καθεστώς. Για να έχουμε ερείσματα, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να καλέσει όλες τις χώρες της Μεσογείου για την χάραξη των ζωνών ως μια διπλωματική κίνηση, ως το «χέρι» της Ευρώπης στην ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης.

Για το ενεργειακό κόστος

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση και την επιβάρυνση των νοικοκυριών, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι «οι επιδοτήσεις είναι μικρές και οι αυξήσεις στην ενέργεια είναι μεγάλες και δεν επαρκούν για τις αυξήσεις». Ανέφερε ακόμη ότι «πρέπει να καταργηθεί το «Χρηματιστήριο Ενέργειας» που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ γιατί μας κοστίζει πολύ ακριβά».

«Σε ότι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, φοβάμαι ότι πάμε για ακόμη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Διαχρονικά από τον Ανδρέα Παπανδρέου και μετά έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια στην Ελλάδα με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και μετά με το «πακέτο Ντελόρ» που δεν πήγαν εκεί που έπρεπε. Δεν βλέπουμε από τον κατάλογο της Κυβέρνησης με τα έργα, τι θα απαντήσουμε στην νέα γενιά στο ερώτημα «τι θα παράγουμε σε 10 χρόνια;». Θα θέλαμε να δούμε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του Ταμείου να πάει σε μια «βιομηχανική πράσινη επανάσταση» που να έχει ένα μενού και μια συγκρότηση. Αντί αυτού βλέπουμε έργα που δεν έχουν συνοχή μεταξύ τους», κατέληξε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25.

