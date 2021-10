Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Δείτε τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του.

Το ταχύτερο δυνατό και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες από ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης να σημειωθεί ότι οι πληρωμές θα γίνουν και πάλι σε δύο δόσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αργότερο μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ.

Το σύνολο του επιδόματος είναι αυξημένο, κατά 100% σε σχέση με πέρυσι και θα ανέλθει στα 168 εκατ. ευρώ. Παράλληλα λόγω της αναπροσαρμογής προς τα πάνω των κριτηρίων (εισοδηματικών και περιουσιακών), ο αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 εκατ. έναντι 707 χιλ. πέρυσι.

Το επίδομα θέρμανσης, που εφέτος θα δοθεί για πρώτη φορά και σε αυτούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, είναι αυξημένο έως και 68% (οικογένεια με τρία παιδιά).

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

Άγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.

Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Τα όρια προσαυξάνονται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κατά 3.000 ευρώ.

Έτσι το εισοδηματικό όριο αυξάνεται σε:

23.000 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο

26.000 ευρώ για οικογένεια με δύο τέκνα

29.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα.

Το επίδομα χορηγείται σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο. Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται και όσοι χρησιμοποιούν για να ζεσταθούν καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) υπό την προϋπόθεση ότι η κύρια κατοικία τους βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων.

