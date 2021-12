Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης από τον αδελφό και τον θείο της!

Κατ΄ εξακολούθηση βιασμούς επί χρόνια καταγγέλλει το κορίτσι. Πως η φυγή από το σπίτι της, άρχισε να ξετυλίγει το “κουβάρι της φρίκης”. Τι αποφασίστηκε μετά τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων.

Ως κατηγορούμενος για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του, προφυλακίστηκε χθες το απόγευμα, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέως Αμαλιάδας, ένας 40χρονος από την ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους παρέμεινε τελικά ο αδελφός της, ο οποίος φέρεται ότι μαζί με τον θείο τους (!), τη βίαζαν κατ’ εξακολούθηση!

Ο 40χρονος θείος της άτυχης, σήμερα 18χρονης, και ο 20χρονος αδελφός της κατηγορούνται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και αποπλάνηση. Μια υπόθεση που είχε συνταράξει το 2019, για το δράμα που ζούσε το κορίτσι από τα 13 έως τα 16 της χρόνια, οπότε και αποκάλυψε όλα όσα βίωνε. Η υπόθεση όλο αυτό το διάστημα ήταν σε προδικασία και στο στάδιο της προανάκρισης, ωστόσο δεν είχε «προχωρήσει» στο στάδιο της κλήσης σε απολογία των δύο καταγγελλόμενων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», την περασμένη εβδομάδα κλήθηκε από την Εισαγγελέα Αμαλιάδας η κοπέλα, η οποία ενέμεινε στην πρώτη της κατάθεση, ότι βιάζονταν δηλαδή από ίδιο της τον θείο και τον ανήλικο επίσης τότε αδελφό της!

Για περίπου 3 χρόνια η άτυχη κοπέλα, όπως κατήγγειλε, ζούσε εφιαλτικές στιγμές από τον ίδιο της τον αδελφό και τον αδελφό του πατέρα της, ο οποίος παρότι ο ίδιος πατέρας, φέρεται να μην δίσταζε να βγάζει τις αρρωστημένες του ορέξεις στην ανήλικη ανιψιά του!

Πως άρχισαν οι αποκαλύψεις…

Η ίδια φοβούμενη τότε, δεν έβρισκε τη δύναμη να προβεί σε κάποια καταγγελία, ωστόσο λίγο πριν αποκαλυφθούν όλα στα μέσα του 2019, έφυγε από το χωριό που ζούσε τον εφιάλτη. Ο πατέρας της απευθύνθηκε στην Αστυνομία, ζητώντας να παρέμβει για να επιστρέψει στο σπίτι η κόρη του… Με την βοήθεια του φίλου της, πήγε στην Πάτρα, όπου διέμενε η μητέρα της, αφού οι γονείς της είναι χωρισμένοι, και σε αυτή αποκάλυψε όσα ζούσε στο χωριό…

Ο πατέρας της ωστόσο κατήγγειλε τη φυγή της κόρης του με τον φίλο της στο Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας και οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να την αναζητούν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κοπέλα και από την πρώτη επαφή που είχαν μαζί της κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η 16χρονη τότε κοπέλα δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι και σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθούσε να δώσει ένα «σημάδι» στους αστυνομικούς ότι δεν έπρεπε να επιστρέψει…

Άρχισαν να βγαίνουν στο «φως»…

Οι αστυνομικοί την προσέγγισαν και αφού άρχισε να αισθάνεται ασφαλής, τους αποκάλυψε ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι στο χωριό γιατί είχε πέσει θύμα βιασμού κατ’ επανάληψη από τον ίδιος της τον αδελφό και τον θείο! Όπως είχε αποκαλύψει, ο πρώτος βιασμός είχε γίνει κάπου το 2016, αρχικά από τον αδελφό της, και στην συνέχεια με την άσκηση βίας την βίασαν κατ’ επανάληψη και ο αδελφός και ο θείος της… Μιλώντας στους αστυνομικούς, περιέγραφε έναν εφιάλτη που ζούσε, για τον οποίο δεν μπορούσε να μιλήσει σε κανέναν, φοβούμενη τις αντιδράσεις…

Κάτι άρχισε να αλλάζει όταν γνώρισε τν φίλο της και για αυτό αποφάσισε να ζήσει μαζί του και να αναζητήσει επαφή με την μητέρα της, ώστε να φύγει από το νοσηρό περιβάλλον στο οποίο «ζούσε». Το 2019 που έγιναν οι καταγγελίες, οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του αδελφού και του θείου της κοπέλας για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και ο «φάκελος» είχε αποσταλεί στην Εισαγγελία Αμαλιάδας.

