Αθλητικά

Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης: “Ξέσπασαν” με 4αρα οι Περιστεριώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία εβδομάδα μετά το διασυρμό στην Τρίπολη από τον Αστέρα, ο Ατρόμητος βρήκε τον τρόπο ν΄ αντιδράσει.



Μία εβδομάδα μετά το διασυρμό στην Τρίπολη (6-2) από τον Αστέρα, ο Ατρόμητος βρήκε τον τρόπο ν΄ αντιδράσει και να πετύχει τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη (2η στο πρωτάθλημα) με 4-1 επί του Απόλλωνα Σμύρνης και να περάσει στην προτελευταία θέση της κατάταξης, αφήνοντας ουραγό το σημερινό του αντίπαλο.

Πρωταγωνιστής του ματς ήταν ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος με τα δύο τέρματα που πέτυχε (68΄ πεν. και 75΄) έφτασε τα 5 στη Super League, σκοράροντας τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές (με ΠΑΟΚ, Αστέρα και Απόλλωνα).

Ο Σπιριντόνοβιτς στο 9΄ και ο Μουνίθ στο 40΄ πέτυχαν τ΄ άλλα δύο γκολ των γηπεδούχων, ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Φατιόν (14΄πεν.) για λογαριασμό της «ελαφράς ταξιαρχίας». Με 10 παίκτες τελείωσαν τον αγώνα οι φιλοξενούμενοι, λόγω της αποβολής του Λισγάρα στν φάση του πέναλτι του Ατρόμητου (67΄).

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 4΄, για λογαριασμό των γηπεδούχων. Το σουτ του Σπιριντόνοβιτς έξω από την περιοχή πέρασε λίγο άουτ, ωστόσο, πέντε λεπτά μετά ο Αυστριακός επιθετικός, μετά από βαθιά μπαλιά του Γιαννιώτη και λάθος του Λισγάρα, βρήκε το στόχο στέλνοντας τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του Κότσαρη (1-0).

Το γκολ δεν επηρέασε τους φιλοξενούμενους, που «απάντησαν» άμεσα. Αφού στο 14΄ «άγγιξαν» το 1-1 με το δοκάρι του Άλβες, στο 17΄ έφτασαν στην ισοφάριση με το πέναλτι του Φατιόν, παράβαση που υπέδειξε ο Βούλγαρος ρέφερι, Καμπάκοφ, σε χέρι του Χατζηισαϊα μετά το γυριστό του Ιωαννίδη κι αφού η φάση εξετάστηκε από το VAR.

Παρότι οι γηπεδούχοι δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί στη συνέχεια, στο 40΄ ο Μουνίθ με εξαιρετικό πλασέ στη γωνία του Κότσαρη έστειλε την ομάδα του με προβάδισμα στ΄ αποδυτήρια (2-1).

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Κότσαρης έκανε σπουδαία επέμβαση σε βολέ του Σπιριντόνοβιτς, ενώ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους και πάλι ο γκολκίπερ του Απόλλωνα ήταν νικητής στο τετ-α-τετ με τον σκόρερ του πρώτου γκολ του Ατρόμητου.

Χάρη στον Κότσαρη δεν έγινε το 3-1 στο 59΄, όταν ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Βασιλαντωνόπουλου, αλλά στο 68΄ νικήθηκε από τον Κουλούρη από την «ασβεστένια βούλα». Στην παράβαση εντός περιοχής υπέπεσε ένα λεπτό νωρίτερα ο Λισγάρας, ο οποίος ανέτρεψε από πίσω τον Κουλούρη και με τη συνδρομή του VAR Καμπάκοφ απέβαλλε με κόκκινη κάρτα τον κεντρικό αμυντικό του Απόλλωνα.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 75΄ με διπλή προσπάθεια ο Κουλούρης, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Ατρόμητου. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πισάνο σημάδεψε το δοκάρι της εστίας του Κότσαρη.

Διαιτητής: Γκιόρκι Καμπάκοφ (Βουλγαρία)

Κίτρινες: Χατζηισαϊας, Βασιλαντωνόπουλος, Σάλομον - Ιωαννίδης, Άλβες, Φατιόν, Σλίβκα

Κόκκινες: 67΄ Λισγάρας

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Γιαννιώτης, Καστελάνο, Βασιλαντωνόπουλος, Μαυρομμάτης, Χατζηισαϊας (81΄ Παπαδόπουλος), Στρούγγης, Σπιριντόνοβιτς (86΄ Πισάνο), Μουνίθ (81΄ Μπεντινέλι), Σάλομον, Χαρίσης (81΄ Ντένιτς), Κουλούρης (86΄ Τζαβίδας)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΥΡΝΗΣ (Τζιανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Μπαξεβανίδης (46΄ Ντεντάκης), Τουτουαρίμα, Λισγάρας, Φατιόν, Άλβες, Κάστρο, Παμλίδης (46΄ Ντάουντα), Σλίβκα, Φαν Λα Πάρα, Ιωαννίδης (69΄ Μαρτίνεζ)

Ειδήσεις σήμερα:

Απόλλων - ΠΑΟΚ: Θρίαμβος για τους Πατρινούς

ΗΠΑ: σάλος για ένοπλο επιβάτη σε πτήση (βίντεο)

Ο Σαρτζετάκης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ