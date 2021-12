Αθλητικά

Serie A: Η Νάπολι “γκρεμίστηκε” από την κορυφή (βίντεο)

Συναρπαστικό ματς στο “Ντιέγκο Μαραντόνα”. Χαμόγελα για Μίλαν και Ίντερ.

Η φετινή Serie A μπορεί να χαρακτηριστεί κάλλιστα ως το πρωτάθλημα των ανατροπών! Σε ένα... τρελό ματς στο “Ντιέγκο Μαραντόνα”, όπου το σκορ ανατράπηκε δύο φορές, η Αταλάντα πήρε τεράστια νίκη με 3-2 επί της Νάπολι και πλέον τα πάντα είναι ανοιχτά στη “μάχη” του τίτλου με 4 ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο.

Η Μίλαν ήταν η μεγάλη κερδισμένη από το γκρουπ των πρωτοπόρων, μετά το άνετο 2-0 επί της Σαλερνιτάνα, ενώ και η κάτοχος του τίτλου, Ίντερ, με το εντυπωσιακό 3-0 στο “Ολίμπικο” επί της Ρόμα μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι.

Η μέχρι πριν την έναρξη της αγωνιστικής πρωτοπόρος, Νάπολι, δείχνει “αυτοκτονικές” τάσεις το τελευταίο διάστημα. Πριν από λίγες ημέρες ενώ κέρδιζε 2-0 στην έδρα της Σασουόλο δέχτηκε δύο γκολ και “πέταξε” δύο πολύτιμους βαθμούς στη Ρέτζιο Εμίλια, ενώ το Σάββατο γνώρισε την ήττα, αν και “τούμπαρε” το ματς μετά το γκολ του Μαλινόφσκι στο ξεκίνημα.

Οι “παρτενοπέι” στο ξεκίνημα του β΄ μέρους προηγήθηκαν με 2-1, αλλά η εκπληκτική Αταλάντα “απάντησε” με δύο γκολ κι έφυγε νικήτρια από την πόλη του ιταλικού νότου, μπαίνοντας και αυτή στο παιχνίδι του τίτλου, καθώς βρίσκεται στο -4 από την πρωτοπόρο, Μίλαν.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων του Σαββάτου:

Μίλαν-Σαλερνιτάνα: 2-0

(5' Κεσί, 18' Σαλεμάκερς)

Ρόμα-Ίντερ: 0-3

(15' Τσαλχάνογλου, 24' Ντζέκο, 39' Ντάμφρις )

Νάπολι-Αταλάντα: 2-3

(40΄ Ζιελίνσκι, 47΄ Μέρτενς - 7΄ Μαλινόφσκι, 66΄ Ντεμιράλ, 71΄ Φρόιλερ)

