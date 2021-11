Αθλητικά

Serie A: Η Ίντερ έσπασε το αήττητο της Νάπολι

Οι «νερατζούρι» πήραν μια πολύτιμη νίκη και πλησίασαν Μίλαν και Νάπολι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Σπουδαία νίκη σημείωσε η Ίντερ, που επικράτησε με 3-2 της Νάπολι στο Μεάτσα για την 13η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας την ομάδα του Νότου στην πρώτη φετινή της ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό με όμορφο τέρμα του Ζιελίνσκι για να ισοφαρίσουν οι «νερατζούρι» με πέναλτι του Τσαλχάνογλου στο 25΄. Στη συνέχεια Πέρισιτς (44΄) και Μαρτίνες (61΄) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 ο Μέρτενς στο 78΄.

Με αυτή τη νίκη οι πρωταθλητές έφτασαν τους 28 βαθμούς και βρίσκονται στην τρίτη θέση πίσω από τις Νάπολι και Μίλαν, που μοιράζονται την πρώτη θέση με 32 βαθμούς.

