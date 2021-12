Παράξενα

Γαλλία - ΛΟΤΤΟ: Υπερτυχερός κέρδισε το μεγαλύτερο ποσό στα χρονικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Τίναξε τη μπάνκα στον αέρα” ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης.

Ένας υπερτυχερός στη Γαλλία κέρδισε, το βράδυ του Σαββάτου, στο ΛΟΤΤΟ, 30 εκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε κάποιον από το 1976 που άρχισε να παίζεται το τυχερό αυτό παιχνίδι στη χώρα, σύμφωνα με την Francaise des jeux (FDJ).

«Σε όλη την Ιστορία του ΛΟΤΤΟ είναι η 7η φορά που το τζακπότ ξεπερνάει το συμβολικό όριο των 20 εκατομμυρίων ευρώ», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο γαλλικός οργανισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.

Το προηγούμενο υψηλότερο ποσό που έχει κερδίσει κάποιος στο γαλλικό ΛΟΤΤΟ ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια ευρώ και δόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την FDJ.

Το τζακπότ των 30 εκατομμυρίων ευρώ κέρδισε κάποιος τυχερός στην Ιλ-ε-Βιλέν, στη Βρετάνη, έπειτα από 28 διαδοχικές κληρώσεις χωρίς νικητή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ: Η ώρα της κάλπης για νέο Πρόεδρο

“Η Φάρμα”: Ο πρώτος αρχηγός και η απρόσμενη... αποχώρηση (βίντεο)

Serie A: Η Νάπολι “γκρεμίστηκε” από την κορυφή (βίντεο)