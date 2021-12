Κόσμος

Ινδονησία - Ηφαίστειο: Αυξάνονται οι νεκροί από την έκρηξη (βίντεο)

Τραγικός ο απολογισμός της έκρηξης του ηφαιστείου Σεμέρου στην Ιάβα.

Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στους 13, δήλωσε στο τηλεοπτικό ειδησεογραφικό σταθμό Kompas TV ο εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Ο εκπρόσωπος Αμπντούλ Μουχάρι δήλωσε πως δύο από τους 13 νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί. Η BNPB είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως δεκάδες άνθρωποι νοσηλεύονται, οι περισσότεροι λόγω εγκαυμάτων.

Ο Μουχάρι διευκρίνισε επίσης πως 10 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί από την έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο, διασώθηκαν και συμπλήρωσε ότι διασώστες εξακολουθούν να ερευνούν την περιοχή.

