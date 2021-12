Κοινωνία

Πάτρα: Επίθεση με μολότοφ σε Αστυνομικό Τμήμα - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσε νωρίς σήμερα το πρωί ομάδα αγνώστων ατόμων, κατά του Γ΄ αστυνομικού τμήματος της Πάτρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου τέσσερα άτομα πλησίασαν στις 5:30 το πρωί το κτήριο του Αστυνομικού Τμήματος, που βρίσκεται στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Ταραμπούρα, και εκτόξευσαν τουλάχιστον πέντε μολότοφ.

Στην συνέχεια, οι άγνωστοι δράστες έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, αφού πήρε φωτιά το μπουφάν του και υπέστη εγκαύματα στο χέρι του. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Υλικές ζημιές υπέστη το Αστυνομικό Τμήμα που δέχθηκε την επίθεση.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν για τον εντοπισμό των δραστών, έχουν συλλέξει στοιχεία από το σημείο της επίθεσης, ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

