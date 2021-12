Αθλητικά

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: πρόστιμο για θεατές χωρίς μάσκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πρόστιμο τιμωρήθηκαν η ΠΑΕ για ελλιπείς ελέγχους, καθώς φίλαθλοι μπήκαν στο γήπεδο, χωρίς την τήρηση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό.

Αμείωτοι παραμένουν οι έλεγχοι της αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού.

Χθες, στο Ηράκλειο επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο στον ΌφΗ, ύψους 15.000 ευρώ καθώς θεατές που είχαν πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ανάμεσα στον ΟΦΗ και στον Ολυμπιακό, δεν φορούσαν μάσκα.

Στα Χανιά επιβλήθηκαν 2 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας σε οδηγούς λεωφορείων και 1 πρόστιμα για μάσκα σε υπάλληλο παιδότοπου.

Ακόμη, επιβλήθηκε 1 πρόστιμο σε μεσιτικό γραφείο, διότι δεν είχε αναρτήσει την ταμπέλα με τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται στο εσωτερικό του.

Στο Λασίθι, επιδόθηκε 1 πρόστιμο για μη χρήση μάσκας σε πελάτη χρυσοχοείου και 1 πρόστιμο σε πελάτη λαϊκής αγοράς επειδή δεν φορούσε μάσκα.

Τέλος, στο Ρέθυμνο δεν σημειώθηκε κάποιο πρόστιμο.

Πραγματοποιήθηκαν χθες περισσότεροι από 2100 έλεγχοι στο νησί

Πηγή: flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η 32χρονη που γέννησε με καισαρική πριν διασωληνωθεί

ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ: Η ώρα της κάλπης για νέο Πρόεδρο (εικόνες)

Λέσβος - Πάπας: το Μεταναστευτικό αφορά όλον τον κόσμο (εικόνες)