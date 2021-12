Αθλητικά

Άρης - Περιστέρι: Τρίτη σερί νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι.

Με τον Τζέιμς Κέλι να κουνά, ως άριστος μαέστρος την... μπαγκέτα και εξαιρετική άμυνα- κυρίως στην τρίτη περίοδο- ο Αρης επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την 9η αγωνιστική της Basket League, επί του Περιστερίου με 87-68. Νίκη που αποτέλεσε το τρίτο, στη σειρά, θετικό αποτέλεσμα για τους Θεσσαλονικείς (σ.σ. προηγήθηκαν οι επιτυχίες απέναντι στους Προμηθέα, Ηρακλή, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα).

Η ήττα αποτέλεσε το πρώτο φετινό «σταβοπάτημα» για το Περιστέρι μακριά από το «σπίτι» του και σταμάτησε το μικρό σερί που είχε σε νίκες (σ.σ. κόντρα σε Λάρισα και Απόλλωνα Πάτρας, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα).

Ο Κέλι τελείωσε το ματς με νταμπλ -νταμπλ (26 πόντοι, 11 ριμπάουντ) , αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο στην επιτυχία του Αρη. Χαρακτηριστικό για το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη ήταν, επίσης, το ομαδικό πνεύμα και τα αμυντικά αντανακλαστικά του (20 ασίστ, 13 κλεψίματα), γεγονός που ανάγκασε σε 21 λάθη τον αντίπαλό του.

Ο Γκλεν Κόζι, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Περιστερίου, ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, βάζοντας την μπάλα στο καλάθι, ωστόσο, όταν- επί της ουσίας- το παιχνίδι είχε κριθεί (17π., με 5/9 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 34-28, 62-43, 87-68

Με τον Κέλι κινητήριο μοχλό (15π., 5 ριμπ.), ο Αρης είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Μετά το 4-5, στο 4’, για το Περιστέρι, οι Θεσσαλονικείς , με σερί 7-0, πήραν τα ηνία στο ματς (6’ 11-5). Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν πρόσκαιρα (7’ 11-11, 12’ 21-21), ο Αρης, όμως, ξέφυγε εκ νέου με +6 (34-28), στο 19’, σκορ με το οποίο έφυγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, με τον Μίλερ εκτελεστή, το Περιστέρι πλησίασε στους 2 πόντους (36-34). Ο Αρης «απάντησε» με επιμέρους 9-0, με εξαιρετική άμυνα και έχοντας τους Κέλι, Γουίλιαμς, Λόκετ, να βάζουν την μπάλα στο καλάθι και απέκτησε «αέρα» 11 πόντων (45-34) στο 24’. Διαφορά που στο 29’ «ανέβηκε» στο +20 (62-42) και στο 33’ στο +27 (73-46), καθιστώντας, ουσιαστικά, τυπικού χαρακτήρα τα λεπτά που απέμειναν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Κατραχούρας, Πουρσανίδης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 8, Λόκετ 8, Νετζήπογλου 6 (1), Γουίλιαμς 14 (4), Κέλι 26, Τζούστον 10, Καμάρας, Σιδηροηλίας 4, Πουλιανίτης 8 (2), Πετανίδης, Κλόμπουτσαρ, Κώττας.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Μακρί 5 (1), Πέτεγουεϊ 11 (1), Χρυσικόπουλος 6 (2), Κατσίβελης 3 (1), Μπράουν 1, Μορέιρα 6, Κόζι 17 (5), Σαλούστρος 5 (1), Μίλερ 14 (2).

