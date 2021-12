Κόσμος

Μπομπ Ντόουλ: Πένθος στις ΗΠΑ για το θάνατό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτήρια λόγω του θανάτου του επί δεκαετίες γερουσιαστή.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε χθες οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα δημόσια κτίρια, μετά τον θάνατο του βετεράνου Ρεπουμπλικάνου πολιτικού Μπομπ Ντόουλ.

Ο Μπομπ Ντόουλ, γερουσιαστής του Κάνσας επί δεκαετίες και αντίπαλος του Δημοκρατικού Μπιλ Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 1996, απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 98 ετών.

Ο κ. Μπάιντεν, σε ανακοίνωσή του, αποκάλεσε τον Μπομπ Ντόουλ πολιτικό που δεν μπορεί να συγκριθεί παρά «με ελάχιστους στην ιστορία μας» και «ήρωα πολέμου ανάμεσα στους σημαντικότερους της σπουδαιότερης γενιάς» Αμερικανών.

Η σημαία των ΗΠΑ θα κυματίζει μεσίστια στον Λευκό Οίκο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους δημόσιους χώρους, στις αμερικανικές πρεσβείες, στα προξενεία, σε στρατιωτικές και ναυτικές εγκαταστάσεις και σε όλα τα σκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ως τη δύση του ηλίου την Πέμπτη, σύμφωνα με την εντολή.

Ο Μπομπ Ντόουλ πολέμησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιπροσώπευσε την πολιτεία Κάνσας στη Γερουσία από το 1969 ως το 1996. Άφησε πίσω τη σύζυγό του Ελίζαμπεθ, πρώην γερουσιάστρια της Βόρειας Καρολίνας και υπουργό Μεταφορών, και την κόρη τους Ρόμπιν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ: Οι αντιδράσεις των υποψηφίων

Βόλος: Διέρρηξαν σπίτι ηλικιωμένων

Καιρός: ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια την Δευτέρα