“Το Πρωινό”- Βασιλείου: είδα βιασμό σε καμαρίνι, δεν αντέδρασα, δεν μετανιώνω (βίντεο)

Η αποκάλυψη του τραγουδιστή για όσα έγιναν σε νυχτερινό κέντρο και όσα είπε για να δικαιολογήσει την απραξία του, προκαλούν σοκ. Έξαλλη η Φαίη Σκορδά.

Σοκ προκαλούν όσα ο αποκάλυψε ο Γιάννης Βασιλείου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», για βιασμό που συνέβη μπροστά στα μάτια του πριν χρόνια.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι βρέθηκε τυχαία μπροστά σε ένα βιασμό στα καμαρίνια ενός νυχτερινού μαγαζιού, αλλά δεν αντέδρασε και μάλιστα αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν έχει μετανιώσει.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Βασιλείου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε:

«Πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορώ να πω το όνομα του μαγαζιού γιατί θα καταλάβετε, σε ένα μαγαζί στην παραλία, το αφεντικό αυτό τώρα είναι συγχωρεμένος, τελείωνε η σεζόν, εγώ πήγαινα να πάρω τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου και μέσα στα καμαρίνια ήταν μια κοπέλα και το αφεντικό τη βίαζε. Άκουγα φωνές. Ανοίγω την πόρτα και μου λέει: “Τι κάνεις εδώ πέρα; Φύγε κι άφησέ μας”.

Έφυγα, έπαθα πλάκα, τρελάθηκα. Τι να κάνω; θα μπορούσα να αντιδράσω, αλλά δεν ήθελα να μπω στη μέση, δεν γινόταν. Δεν έχω μετανιώσει, ειλικρινά όχι, γιατί δεν ήταν δικό μου θέμα. Θα μπορούσα, αλλά θα έμπαινα σε ξένο γήπεδο και θα γινόταν χαμός».

Τα όσα δήλωσε ο τραγουδιστής, όπως ήταν φυσικό, έκαναν έξαλλους την Φαίη Σκορδά και τους υπόλοιπους παρουσιαστές της εκπομπής, με την οικοδέσποινα να λέει, μεταξύ άλλων, «Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα! Να ακούς κάτι τέτοιο και να μένεις αμέτοχος; Να φεύγεις; Να το βλέπεις και να μην κάνεις τίποτα;».

