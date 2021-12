Life

Πέθανε ο Stonewall Jackson

Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής της country μουσικής, Stonewall Jackson.

Ο Stonewall Jackson τραγουδιστής της country μουσικής πέθανε στα 89 του.

Ο Jackson πέθανε το Σάββατο μετά από μια «μακρόχρονη μάχη» με την αγγειακή άνοια, επιβεβαίωσε το Grand Ole Opry σε δήλωση που έλαβε το PEOPLE.

