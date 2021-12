Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Γούρνες: Στα 40,2 εκατ. ευρώ η βελτιωμένη προσφορά

Στη REDS του ομίλου Ελλάκτωρ η αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου.

Πλειοδότης για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης αναδείχθηκε η REDS Α.Ε. μέσα από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-Auction) που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). Πρόκειται για ένα αξιόλογο έργο που έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου Ελλάκτωρ.

Το e-Auction διενεργήθηκε σήμερα και δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφορών και διαφάνειας, με την βελτιωμένη προσφορά της REDS Α.Ε. να διαμορφώνεται στα 40,2 εκατ. ευρώ (Καθαρή Παρούσα Αξία).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να συγκληθεί σύντομα για την επικύρωση του αποτελέσματος του e-Auction.

Το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης είναι παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Σε εκτάσεις όμορες του ακινήτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος», το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης κ.ά.

