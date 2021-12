Αθλητικά

Στέφαν Γέλοβατς: Θρήνος στην κηδεία του (εικόνες)

Δάκρυα και λυγμοί, συνόδευσαν τον άτυχο παίκτη στην τελευταία του κατοικία. Απαρηγόρητη η οικογένειά του.

Ο Στέφαν Γέλοβατς κηδεύτηκε σήμερα (7/12) στη γενέτειρά του στο Νόβι Σαντ.

Δάκρυα και λυγμοί, συνόδευσαν τον άτυχο παίκτη στην τελευταία του κατοικία στο Δημοτικό Νεκροταφείο της σέρβικης πόλης.

Εκτός από την οικογένειά του, πλήθος συμπαικτών του, φίλων και φιλάθλων είπαν το τελευταίο «αντίο» σε έναν σπουδαίο αθλητή, ο οποίος έχασε πρόωρα τη ζωή του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στην προπόνηση της ΑΕΚ (14/11). Απαρηγόρητοι οι γονείς, η αδερφή και η γυναίκα του.

Danas je sahranjen nas kosarkas Stevan Jelovac pic.twitter.com/rwsmbPoq7k — sportsscandals (@sportsscandals1) December 7, 2021

Κανείς δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον άδικο και πρόωρο χαμό του 32χρονου, ο οποίος αποτελούσε την ενσάρκωση της καλοσύνης.

Στην κηδεία παρεβρέθη ο πρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, αλλά και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Στην ανάρτηση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ για την νεκρώσιμο ακολουθία αναφέρεται: «Πάγωσε ο χρόνος. Θρήνος. Οδύνη. Δεν υπάρχουν λόγια... Ο δικός μας άγγελος, ο STEVAN, "ταξίδεψε" σήμερα στη γειτονιά των αγγέλων. Οι Δημήτρης Μαυροειδής, Νίκος Κότσιαρης (Τ. Manager), Γιώργος Νικολάου (Διευθυντής Επικοινωνίας) από πλευράς ΑΕΚ έδωσαν "το παρών" στο κατευόδιο του αθλητή μας στο Κοιμητήριο του Νόβι Σαντ».

Ο Στέφαν Γέλοβατς γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 1989 στο Νόβι Σαντ, ενώ τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην ΚΚ Βιζούρα. Το 2009 υπέγραψε στη Μέγκα Βιζούρα, ενώ στη συνέχεια θήτευσε σε Ερυθρό Αστέρα (2010), Αντάλια (2011-12), Καζέρτα (2012-13), Λιέτουβος Ρίτας (2013-14), Σαραγόσα (2014-17), Νίζνι (2017-18), Μπάμπεργκ (2018-19), Γκαζιαντέπ (2019-20).

Πέρυσι (2020-21) φόρεσε τη φανέλα της ιαπωνικής Σαν-εν Νεοφοίνιξ, για να υπογράψει στις 23 Αυγούστου του 2021 στην ΑΕΚ. Με την Ένωση αγωνίστηκε σε πέντε αγώνες στην Α1 Ανδρών/Basket League, έχοντας μέσο όρο 11,2 πόντους και 4,4 ριμπαόυντ. Απέναντι σε Ολυμπιακό και Λάρισα είχε τις καλύτερες του εμφανίσεις, σημειώνοντας από 21 πόντους. Στο Basketball Champions League αγωνίστηκε σε δύο αγώνες, με μέσο όρο 16.1 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.

Το ντεμπούτο του στην Εθνική Σερβίας είχε πραγματοποιηθεί σε ηλικία 28 ετών, ενώ είχε παίξει σημαντικό ρόλο στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019.

Φωτογραφίες: kurir.rs

