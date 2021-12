Κοινωνία

Ερμού: η σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικες έφερε... συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν δύο άνδρες. Τι κατήγγειλαν τα δυο κορίτσια για το περιστατικό.

Δύο άνδρες 28 ετών επιχείρησαν το βράδυ της Τρίτης 7 Δεκεμβρίου να αποπλανήσουν δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά τους έπιασαν την κουβέντα. Οι δύο άνδρες παρενοχλούσαν επίμονα τις ανήλικες και σε κάποια στιγμή τις θώπευσαν..

Αστυνομικοί της «ΔΡΑΣΗΣ» αντιλήφθηκαν το περιστατικό και έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Σε λίγα λεπτά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τους δυο 28χρονους.

Μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Χιόνισε στο Καρυδοχώρι (εικόνες)

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: παραμένει υψηλό το ιικό φορτίο στην Αττική (βίντεο)

Νικηφόρος Κοντογιάννης: Ο ιερέας που έβαλε video-wall και φωτοκύτταρο στην εκκλησία