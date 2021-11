Κοινωνία

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση: η κόρη μου ζήτησε δουλειά, την έγδυσαν και… (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της νεαρής που έκανε καταγγελία, για όσα αναφέρει ότι έγιναν,όταν πήγε για συνέντευξη, προκειμένου να εργαστεί

Συγκλονίζει η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση νεαρής γυναίκας, η οποία πήγε σε συνέντευξη για δουλειά σε κατάστημα ενδυμάτων, επιχειρηματία που σύμφωνα με πληροφορίες είναι και σχεδιαστής ρούχων.

Όπως είπε ο πατέρας της 20χρονης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, «η κόρη μου πήγε σε συνέντευξη για δουλειά και ο υποψήφιος εργοδότης της είπε πως πρέπει να δει το προσωπικό της γούστο στα ρούχα, για να δει ν θα πάρει την δουλειά και της είπε να φορέσει κάποια ρούχα. Φοράει κάποια στιγμή ένα παντελόνι, μέσα από το οποίο φαινόταν το εσώρουχο. Ο άνδρας, με τον οποίο η κόρη μου είχε αρχίσει να αισθάνεται ασφάλεια, της είπε ότι δεν είναι σωστό το εσώρουχο και θα πρέπει να αλλάξει εσώρουχο για να αναδειχθεί το ρούχο Πήγε η κόρη μου να αλλάξει και μόλις μπήκε στο δοκιμαστήριο, ενώ ήταν σχεδόν γυμνή κα ο κύριος μπήκε μέσα και άρχισε να την σφίγγει και να κάνει διάφορα άλλα που δεν μπορώ να τα πω. Μάλιστα, άρχισε να βγάζει και φωτογραφίες, λέγοντας της πως “έτσι θα βγάλουμε και περισσότερα λεφτά”».

Η 20χρονη φέρεται να έχει καταγγείλει πως ο άνδρας αφού της τράβηξε επάνω το εσώρουχο και άρχισε να της κατεβάζει το παντελόνι και “την έπιασε στα γεννητικά όργανα”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μετά με βάζει να καθίσω σε μια καρέκλα, να καθίσω στο πάτωμα και ήρθε από πίσω μου και κόλλησε τα γεννητικά του όργανα πάνω μου», φέρεται πως υποστηρίζει η 20χρονη και συμπληρώνει «είχα φρικάρει, πήρα το αγόρι μου τηλέφωνο και του είπα πως νομίζω ότι με παρακολουθούν».

Ο πατέρας της κοπέλας είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως όταν τον ενημέρωσε η κόρη του, «πήγα έξω από το κατάστημα να δω ποιος είναι αυτός ο κύριος και μετά πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα να κάνω καταγγελία, αλλά μου είπαν ότι καθώς είναι ενήλικη θα έπρεπε να κάνει η ίδια την καταγγελία, όπως και έγινε».

Με τον Γιώργο Παπαδάκη συνομίλησε και ο συνήγορος του καταγγελλόμενου, Βασίλης Καπερνάρος, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και θα δώσει τις εξηγήσεις του στην Δικαιοσύνη, αφού λάβει γνώση της δικογραφίας και των καταγγελιών.

