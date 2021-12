Κοινωνία

Ψευτογιατρός - Σύζυγος θύματος: “Δεν την πυροβόλησε με όπλο, την σκότωνε λίγο – λίγο”

Συντετριμμένος ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε την ζωή της, περιέγραψε πως τους εξαπάτησε ο κατηγορούμενος.

«Πίστεψε σε έναν απατεώνα που της πήρε τη ζωή. Δε πήρε το όπλο να τη πυροβολήσει αλλά τη σκότωνε λίγο- λίγο με αυτά τα σκευάσματα. Ας ζήταγε τα 30 χιλιάδες ευρώ από εμένα θα του τα έδινα και θα την πήγαινα στους γιατρούς. Θα ζούσε τώρα ήταν δεύτερο στάδιο καρκίνου του μαστού, υπόθεση ρουτίνας». Με τη φράση αυτή ο σύζυγος 57χρονης που πέθανε το 2019 από καθολικές μεταστάσεις, έδωσε το περίγραμμα όσων έζησε από την στιγμή που η ασθενής αρνήθηκε να κάνει χειρουργείο και χημειοθεραπεία και ακολούθησε τις "θεραπείες" του "Dr Kontos" για τον οποίο πίστευε πως είναι ογκολόγος με σπουδές στην Ελβετία.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας τον Ιούλιο του 2017, η σύζυγός του διαγνώστηκε με όγκο στο στήθος και έκανε επέμβαση η οποία πήγε πολύ καλά «αλλά ανακαλύψαμε ότι είχε και στους λεμφαδένες. Ο γιατρός μας πρότεινε να ξεκινήσει χημειοθεραπεία. Στο μεταξύ η γυναίκα μου πολιτεύονταν. Την ενδιέφερε η εικόνα της. Δεν ήθελε χάσει τα μαλλιά της και το στήθος της. Ήταν κουμπωμένη. Άρχισε να πηγαίνει με μια φίλη της στις εκκλησίες. Πήγε μια Κυριακή στον Άγιο Φανούριο και εκεί είχε πρόβλημα με καρκίνο στον προστάτη ο ιερέας, ο οποίος πίστευε στα βότανα. Ο ιεράς είχε γνωρίσει τον "Δόκτορα Κόντο" και πίστευε ότι είναι γιατρός. Είπε στη γυναίκα μου πως "υπάρχει ένας γιατρός που δεν θα χρειαστεί να κάνεις χημειοθεραπείες". Εγώ ξαφνιάστηκα που πήγαινε στις εκκλησίες».

Ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο τα ημερολόγια της συζύγου του όπου, όπως κατέθεσε, διαφαίνεται πως ο κατηγορούμενος "της έκανε πλύση εγκεφάλου". Όπως ανέφερε ο μάρτυρας «με είχε ενοχλήσει αφάνταστα μια ημέρα που την άκουσα να μιλάει με τον Κόντο σε ανοιχτή ακρόαση. Της έκανε πλύση εγκεφάλου, της έλεγε "δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις". Είπα στη γυναίκα μου: "Τι πιστεύεις πως είναι ο Θεός;". Εκείνη αντέδρασε. Της είπα μιλάς με γιατρούς δεν μπορείς να θεραπεύσεις τον καρκίνο με σκόρδα, παντζάρια και βότανα. Της είπα ότι ο άνθρωπος είναι απατεώνας. Τσακωνόμασταν συνέχεια. Έφτασα στο σημείο να φύγω από το σπίτι, γιατί μαλώναμε. Γνωρίζω τι γίνεται έξω στην κοινωνία. Πολιτεύτηκα και εγώ. Είμαι οικονομολόγος, σπούδασα στην Αμερική. Της έλεγα "Mαρία αυτός ο άνθρωπος κάτι κρύβει" και εκείνη μου απαντούσε "όλα τα ξέρεις εσύ". Μέχρι τότε εγώ δεν τον είχα δει. Της ζητούσα συνεχώς να μη χάνει το χρόνο της. "Έχουμε επιστήμονες, τον καλύτερο χειρούργο. Ήταν τότε στο πρώτο στάδιο, ήταν μια ρουτίνα, θα αφαιρούσε το στήθος και θα ζούσε. Της έλεγα έχουμε παιδιά θέλω να τα δεις να μεγαλώνουν. Πάντα είχα ένα ποσό και στο σπίτι. Είπα στον δεύτερο γιο μου σε περίπτωση που πάθω κάτι έχω 30 χιλιάδες δολάρια, είστε αμερικανοί πολίτες αν πάθω κάτι, θα πάτε όλοι στην Αμερική. Η γυναίκα μου πίεζε το γιο μου και του ζητούσε τα λεφτά. Όταν συναντήθηκε με τον Κόντο της πρότεινε ενέσεις αρτεμησινινης. Κάποια στιγμή ο ..μεγάλος γιατρός που κατέστρεψε την οικογένειά μου της χάρισε την Καινή Διαθήκη. Της έδινε βότανα. Αυτό που ξέρω είναι ότι όταν η γυναίκα μου πέθανε δε βρήκαμε ποτέ τα χρήματα. Της έλεγα πάμε στο νοσοκομείο στον Άγιο Σάββα, δεν άκουγε τίποτα. Πήγαμε στο γιατρό και εκείνος αμέσως της είπε ότι έπρεπε να κάνει χημειοθεραπείες. Αντί για αυτό εκείνη έκανε κάτι ζουμιά, που της έλεγε ο μεγαλογιατρός, κατσαρόλες ολόκληρες με βότανα που της είχε δώσει ο μεγάλος επιστήμονας. Είχε γεμίσει ένα σπίτι με μπουκάλια και βότανα. Της έλεγα "σταμάτα τα όλα θέλω να κάνεις χημειοθεραπείες, πήγαινε στο γιατρό". Τελικά, πήγε το 2018 έκανε βιοψία, είχε τρεις όγκους ήταν σε προχωρημένο στάδιο, είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος».

Σύνεδρος: Πως ο κατηγορούμενος δικαιολογούσε την επιδείνωση της υγείας της;

Μάρτυρας: Της έλεγε ότι είναι καλά, να συνεχίσει τα βότανα, να μη φοβάται που έκανε νέο όγκο. Ότι η θεραπεία του ήταν εναλλακτική με βότανα, με σωστή διατροφή και βιταμίνες. Της έλεγε ότι θα μικρύνουν οι όγκοι και θα εξαφανιστούν και ότι «θα είσαι πάντα καλά». Της έλεγε «μη πιστεύεις τις βλακείες των γιατρών» και ότι αυτή τη λύση που είχε αυτός, οι γιατροί δεν την προωθούν γιατί θέλουν να πουλάνε χημειοθεραπείες.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως όταν κατάλαβαν πως έλειπαν τα 30 χιλιάδες δολάρια που ήταν στο σπίτι «μίλησα με γυναίκα μου και μου είπε πως τα έχει ανάγκη και πως έπρεπε να σώσει τον εαυτό της. Δεν ήταν μόνο τα 30,000 δολάρια ήταν και άλλα 25 000 ευρώ δικά της, ποσό για το οποίο δεν έλεγε τι το έκανε. Θεωρούσε ότι ήμουν εναντίον της. Μέσο όρο έχουν φύγει 30 με 35000 ευρώ».

Στην χειμαρρώδη κατάθεσή του ο μάρτυρας ανέφερε πως το Νοέμβριο του 2018 η γυναίκα έκανε εξετάσεις καθώς το στήθος είχε πρηστεί και είχε μελανιάσει. «Ο γιατρός της είπε να κάνει χειρουργείο και χημειοθεραπείες. Δεν άκουγε Της έλεγα " καταλαβαίνεις ότι πέφτεις από τον γκρεμό; Θα πεθάνεις, έχουμε τρία παιδιά". Της είπα ότι ήταν η τελευταία της ευκαιρία. Ήθελε να σκεφθεί και τελικά είπε στον γιο μου πως αν πήγαινα να την πάρω να πάμε στο νοσοκομείο να μη με αφήσει. Μέχρι την ημέρα που πέθανε, την ημέρα των γενεθλίων της, 1η Απριλίου, μίλαγε με τον κύριο που έχω πίσω μου. Δεν μπορούσα να αντέξω το γεγονός ότι δεν ήταν γιατρός και το έπαιζε γιατρός. Αυτό με σκότωνε αλλά δεν μπορούσα να το αποδείξω».

Συντετριμμένος ο σύζυγος της εκλιπούσας είπε πως όταν η 57χρονη έκανε νέες εξετάσεις «είχε πλέον σε όλο το σώμα της μεταστάσεις μέχρι και στον εγκέφαλο και εκείνη έπαιρνε τα βότανα και τις σταγόνες κάνναβης. Πήγαμε στο γιατρό αλλά είχαμε χάσει το τρένο. Πίστεψε σε ένα απατεώνα που της πήρε τη ζωή. Δε πήρε το όπλο να τη πυροβολήσει, αλλά τη σκότωνε λίγο- λίγο με αυτά τα σκευάσματα. Ας ζήταγε τα 30 χιλιάδες ευρώ από εμένα θα του τα έδινα και θα την πήγαινα στους γιατρούς. Θα ζούσε ήταν δεύτερο στάδιο, υπόθεση ρουτίνας. Αυτή η πειθώ που είχε, δεν ξέρω τι χάρισμα είναι αυτό. Έχει μυαλό αλλά ας το χρησιμοποιούσε για το καλό της κοινωνίας. Ας έλεγε ότι δεν είναι γιατρός, ότι είναι βοτανολόγος. Αν η γυναίκα ήξερε ότι δεν είναι γιατρός θα τον είχε πυροβολήσει. Την κορόιδεψε. Έδινε ψεύτικες ελπίδες σε έναν άνθρωπο που πέθαινε. Τα ζω ξανά, πηγαίνω στον τάφο της και της λέω ότι είχε να κάνει με έναν απατεώνα. Για μια χούφτα λεφτά δεν μπορείς να παίζεις με την αγωνία ενός ανθρώπου, που νοσεί. Έβλεπα την γυναίκα μου από 65 κιλά να έχει φτάσει στα 45, δεν μπορούσε να πάει στο μπάνιο ούτε να πλύνει τα μαλλιά της».

Αναφερόμενος στον κατηγορούμενο ο μάρτυρας που εμφανώς προσπαθούσε να κρατήσει την ψυχραιμία του είπε πως «είναι ένας ψυχοπαθής, ποιός άνθρωπος αντέχει για μια χούφτα λεφτά αντέχει να κάνει τέτοια πράγματα; Να αφήνει έναν άνθρωπο να αργοπεθαίνει με φρικτό τρόπο».





