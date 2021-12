Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Ανατριχιαστικές καταθέσεις από συγγενείς θυμάτων

Με την έναρξη της δικασίμου ο κατηγορούμενος υπέβαλε ένσταση ακυρότητας της διαδικασίας.



Σε μεγαλύτερη αίθουσα συνεχίζεται η δίκη του «Δόκτωρα Κόντου» και των συγκατηγορουμένων του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων της δράσης του δήθεν διακεκριμένου ογκολόγου.

Με την έναρξη της δικασίμου ο βασικός κατηγορούμενος υπέβαλε ένσταση ακυρότητας της διαδικασίας λόγω «προσβολής των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του» καθώς σύμφωνα με την υπεράσπιση του, αν και ζήτησε εγκαίρως να μεταφερθεί από τις φυλακές Τρικάλων, σε κοντινότερο στην Αθήνα σωφρονιστικό κατάστημα, ώστε να έχει επικοινωνία με τους δικηγόρους του, δεν έγινε δεκτό.

Η ένσταση του 48χρονου κατηγορούμενου απερρίφθη από το δικαστήριο, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε δικηγόρος, η οποία εμπιστεύτηκε την υγεία του καρκινοπαθή πατέρα της στις «θεραπείες» του κατηγορούμενου για τον οποίο έμαθε στις αρχές του 2016 και ενώ από το 2012 ο ασθενής με καρκίνο παχέως εντέρου υποβάλλονταν σε χημειοθεραπείες.

Η δικηγόρος κατέθεσε πως έμαθε για την περίπτωση του «κυρίου Νικόλαου Κόντου» από το μοναστήρι του Αρχαγγέλου στο Πήλιο, όπου της είπαν πως «μια μοναχή που έπασχε από καρκίνο παρουσίασε βελτίωση και ότι ο Κόντος ήταν γιατρός από το εξωτερικό και είχε πρωτοποριακές ιατρικές μεθόδους και ότι ήταν ένας γιατρός εγνωσμένου κύρους και για αυτό ήταν πεπεισμένες και οι αδελφές. Ότι δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήθελε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Μου είπαν ότι είναι νευροογκολόγος-νευροχειρουργός. Ενδιαφέρθηκα για τον πατέρα μου ο οποίος μέχρι τότε ήταν απόλυτα λειτουργικός. Πρώτα ήρθα σε επαφή μαζί του τηλεφωνικά, τον ενημέρωσα για τον πατέρα μου. Φρόντισε να μου καλλιεργήσει εξαρχής ότι "ο Θεός πάντα προνοεί" και ότι εκείνος καλείται να παρέμβει στον άνθρωπο προκείμενου να επιτελέσει το έργο του Θεού».

Σύμφωνα με την μάρτυρα το δεύτερο επίπεδο προβολής του «Dr Kontos» και των ικανοτήτων του, ώστε και η ίδια να αισθάνεται απόλυτα τυχερή που θα αναλάμβανε τον πατέρα της, ήταν η παράθεση περιστατικών με πρωταγωνιστές εξέχοντες πελάτες ανά την υφήλιο που «ήταν ευγνώμονες γιατί τους έσωσε την ζωή». Η μάρτυρας είπε πως «μου τα έλεγε όλα αυτά σταδιακά…με κάθε αφορμή μου έλεγε πόσο καλός γιατρός ήταν. Ήταν κατά των χημειοθεραπειών. Σταματήσαμε τις ιατρικές θεραπείες στον πατέρα μου και αρχίσαμε τις θεραπείες του Κόντου. Εκεί υπήρξε μια βελτίωση και αυτό λειτούργησε παραπλανητικά. Μας είπε ότι αυτά τα σκευάσματα που μας έδινε, μόνο λίγοι τα έπαιρναν στον κόσμο. Μας τα έδινε ο ίδιος σε μπουκάλια. Έλεγε ότι ήταν αποστάγματα από εξειδικευμένες ουσίες που μπορούσαν να απολαμβάνουν λίγοι. Μας έλεγε ότι τα έφερνε από την Ελβετία». Η μάρτυρας κατέθεσε ότι έδωσε στον κατηγορούμενο μετρητά και επιταγές όχι μόνο για τα βότανα αλλά και για τις ενέσεις αρτεμισήνης που τους έδινε για να «διαλύσει τους όγκους και να αποτρέψει τις μεταστάσεις».

Η πρόεδρος ρώτησε την μάρτυρα: «Δεν σας προβλημάτισε ότι σας έλεγε "ξεκινάμε τα βότανα για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο;” Είστε μορφωμένη γυναίκα». Στην απάντηση της η μάρτυρας τόνισε πως από την μία την προβλημάτιζε αλλά από την άλλη «ήταν τόσο έντονη η πειθώ του…μου έλεγε πως "αν ακολουθήσεις ό,τι σου πω, όπως σώθηκε η μοναχή έτσι θα σωθεί και πατέρας σου". Μας μίλαγε για πλήρη ίαση…».

Και αυτή η μάρτυρας περιέγραψε την πορεία προς τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος υποβάλλονταν σε εξαντλητικές δίαιτες και υπέφερε από εμετούς. «Του έλεγα ότι χειροτέρευε και μου έλεγε ότι όλα αυτά "είναι αντιδράσεις για να αποβάλει τη χημεία. Αν του κόψεις τη θεραπεία με τα αποστάγματα, ο πατέρας σου θα λιώσει σαν κερί". Μου τα έλεγε αυτά για να μου δημιουργεί τύψεις. Ένιωθα περίεργα, έβλεπα τον πατέρα μου να λιώνει. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν είναι γιατρός».

