Δίκη ψευτογιατρού: Σοκάρουν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των συγγενών των καρκινοπαθών για την "αρρωστημένη" δράση του "Δόκτορα Κόντου".

Αυλαία της ακροαματικής διαδικασίας άνοιξε σήμερα με την καθηλωτική κατάθεσή του, ο πρώτος μάρτυρας στη δίκη του "Δόκτορα Κόντου" και των συγκατηγορουμένων του ενώπιον του ΜΟΔ.

Ο μάρτυρας που έχασε τον πατέρα του το 2015 μετά από τις "θεραπευτικές μεθόδους του "Dr Kontos", είναι ένας από τους 60 μάρτυρες κατηγορίας στην πλειονότητά τους άνθρωποι που έχασαν οικείους τους ή τους είδαν να εμφανίζουν ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης τους εξαιτίας των "συμβουλών" του "Dr Kontos" που αφορούσαν τη διακοπή των φαρμάκων που λάμβαναν, ώστε να δεχθούν τις δικές του "προηγμένες ουσίες" .

Συστημένος από συγχωριανό της μητέρας τού μάρτυρα, ο «ψευτογιατρός» διαβεβαίωσε την οικογένεια του ασθενούς με καρκίνο στον πνεύμονα, πως με την θεραπεία που θα του κάνει, ακόμη κι αν δεν πάει καλά "θα στέκεται στα πόδια του μέχρι την τελευταία στιγμή" ,όπως ανέφερε ο γιος του θανόντος, κλαίγοντας με λυγμούς στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του γιου τού θύματος , ο "Dr Kontos" με την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τον Ιούνιο του 2015 συνέστησε τη διακοπή των χημειοθεραπειών του ασθενούς λέγοντας πως "οι γιατροί κάνουν χημειοθεραπείες για να παίρνουν μίζες από φαρμακευτικές εταιρίες και στο εξωτερικό κάνουν πια άλλες θεραπείες". Όσον αφορά τις "άλλες θεραπείες" που έναντι 7.200 ευρώ ζήτησε και πήρε ο "ογκολόγος" ήταν, σύμφωνα με τον μάρτυρα , διατροφή με πολλά υγρά και χυμούς μεταξύ των οποίων χυμός από παντζάρι και σκόρδο που προκαλούσε εμετούς στον ασθενή. "Αντιδρά ο οργανισμός και καθαρίζει από τα ξένα κύτταρα" ήταν η απάντηση του κατηγορούμενου, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας για την επαφή του με τον κατηγορούμενο: «Μου είπε να σταματήσει ο πατέρας μου τις χημειοθεραπείες, γιατί ο ασθενής γίνεται ράκος, ενώ με τη δική του μέθοδο θα ενισχύονταν το ανοσοποιητικό. Τον ρώτησα πως βλέπει την κατάσταση και είπε ότι "είναι δύσκολη αλλά θα αυξήσουμε κατά 80% το προσδόκιμο ζωης". Μου είπε ότι "ακόμα και καλά να μη πάει, θα στέκεται στα πόδια μέχρι την τελευταία στιγμή.. Ήθελε μόνο την κάλυψη του κόστους των βοτάνων, το οποίο ήταν ακριβό, 7.200 ευρώ περίπου και του λέω "τι βότανα είναι αυτά; Να τα μαζέψω εγώ" και μου είπε ότι δεν είναι απλό, ότι είναι εκχυλίσματα και παρασκευάζονται στο εργαστήριο του. Μου έστειλε πρόγραμμα διατροφής, πολύ απαιτητικό, με πολλά υγρά και χυμούς. Ένας από αυτούς με παντζάρι και σκόρδο προκαλούσε καούρες και εμετό στον πατέρα μου. Μας έλεγε ότι αντιδρά ο οργανισμός και καθαρίζει από τα ξένα κύτταρα»".

Ενδιαφέρον προκάλεσε η κατάθεση του μάρτυρα όταν αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχε με τον "Δόκτορα Κόντο" σε "ένα νοσοκομείο πίσω από το Χίλτον", όπου ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε «με ποδιά γιατρού και μου έδωσε ένα χάπι να το πάω στον πατέρα μου κι ένα μέλι από το 'Αγιο Όρος». Σύμφωνα με τον μάρτυρα ο κατηγορούμενος του ανέφερε πως τον παρακαλούσε η κ. Βαρδινογιάννη να θεραπεύσει τα παιδιά στο ίδρυμά της.

«Τηλεφωνήσαμε στον κ. Ζ (σς κατηγορούμενος γιατρός), τον οποίο μας είχε προτείνει ο κατηγορούμενος και μας είπε "Είστε τυχεροί που έχετε τον Κόντο ως γιατρό, εμένα έχει θεραπεύσει τη μάνα μου. Είναι φοβερός γιατρός"» .

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι ο πατέρας του χειροτέρευε συνεχώς και από τα μέσα Ιουλίου 2015 χρειάστηκε συσκευή οξυγόνου. Εμείς είχαμε διακόψει τις θεραπείες στο νοσοκομείο, γιατί είχαμε πλέον γιατρό τον Κόντο. Αν και χειροτέρευε η κατάσταση, ο Κόντος επέμενε ότι πρέπει να αυξήσουμε τις δόσεις των βοτάνων για να μικρύνουν οι όγκοι. Όλο και αύξανε ποσότητες υγρών, που στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο πατέρας μου δε γινόταν. Του δημιουργούσε τυμπανισμούς, αυτό πίεζε τον πνεύμονα.. Έτσι χρειάστηκε να κάνει παρακεντήσεις για να αφαιρείται το υγρό που συγκεντρώνονταν στον πνεύμονα του. Εμείς του λέγαμε ότι ο ασθενής χειροτερεύει, έλα να τον δεις. Ήρθε γύρω στις αρχές Αυγούστου και μας έδειξε ταυτότητα του Ερυθρού Σταυρού, του Διεθνούς. Αφού είχαμε ξεκινήσει παρακεντήσεις, τον πήραμε και του είπαμε ότι ο ασθενής δε μπορεί να πιει. Και μας είπε να πάρουμε νοσοκόμα που θα του βάζει με ορό τα βότανα. Από ένα σημείο και μετά οι φλέβες του καταστρέφονταν και το υγρό ήταν κάπως καυστικό και του δημιουργούσε σαν εκζέματα. Μια ημέρα πριν πεθάνει μας είπε να του δώσουμε σόδα με νερό για να φύγουν τα φλέγματα» είπε κλαίγοντας ο μάρτυρας.

Το δικαστήριο που χθες αποφάσισε να προχωρήσει τη διαδικασία θεωρώντας παρόντα τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης , ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, χωρίς να έχει εξουσιοδοτήσει τους δικηγόρους του να παρασταθούν, έχει καλέσει για σήμερα τους πρώτους έξι μάρτυρες.

