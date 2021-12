Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Με αυτούς που έγιναν καλά δεν θα ασχοληθείτε;

Διακοπή της δίκης για την υπόθεση του ψευτογιατρού που έχει συγκλονίσει.

Για αύριο διακόπηκε η δίκη του "Dr Kontos" και των συγκατηγορουμένων του, καθώς η αίθουσα που παραχωρήθηκε για την σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ) ήταν ιδιαίτερα μικρή, με αποτέλεσμα να δηλώσουν οι συνήγοροι πως θα αποχωρήσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ως θέμα πολιτισμού πλην των αναγκαίων κανόνων υγιεινής που πρέπει να τηρηθούν, έθεσε το πρόβλημα της αίθουσας ο ποινικολόγος Βασίλης Δημακόπουλος, συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση: «Δεν μπορεί να υποχρεώνει ένα δικαστήριο να γίνεται μια δίκη σαν να είμαστε σε περίπτερο. Πώς να καθίσουμε χωρίς κανόνες υγιεινής; Είμαστε κίνδυνος ο ένας για τον άλλο. Θα αποχωρήσουμε όχι από ιδιοτροπία, αλλά για λόγους αναγκαιότητας. Η αίθουσα δεν κάνει ούτε για δημοσίευση διαθηκών. Εμείς θα απευθυνθούμε στη διοίκηση του Πρωτοδικείου. Είμαι 76 ετών. Να μείνω όρθιος και να δικάσω; Είναι ζήτημα πολιτισμού. Δεν είναι περίπτερο να περνάμε να παίρνουμε και να φεύγουμε».

Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης για αύριο.

Κατά την μεταγωγή του σήμερα ενώπιον του ΜΟΔ ο «ψευτογιατρός», «διακεκριμένος ογκολόγος» φώναξε προς τους δημοσιογράφους «με τους άλλους που έχουν γίνει καλά θα ασχοληθείτε;» σε μία προσπάθεια να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τις καταθέσεις των γονιών των δύο ανήλικων παιδιών που πέθαναν "θεραπευόμενα" από τον δήθεν επιστήμονα. Οι μαρτυρίες των γονιών άνοιξαν τον κύκλο των καταθέσεων συγγενών των 12 θανόντων και των 14 ασθενών που επιδεινώθηκαν ραγδαία με τις δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες του "δόκτορα Κόντου".

Κατά την αποχώρησή του από το ΜΟΔ για να μεταχθεί στην Ευελπίδων ο "ψευτογιατρός" επανέλαβε προς τους δημοσιογράφους πως πρέπει να ασχοληθούν και με τους ασθενείς που "έγιναν καλά" με τις δήθεν θεραπείες του : «Θα πω τα πάντα όταν έρθει η ώρα. Γι' αυτούς που έγιναν καλά δεν θα ασχοληθείτε; Οφείλω πολλές συγγνώμες και θα τις πω εκεί που πρέπει. Οι ασθενείς ήταν τελικού σταδίου και δεν είχαν άλλη θεραπεία και έρχονταν σε μένα για θεραπεία με βότανα».





Προθεσμία για να απολογηθεί

Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για τη νέα κατηγορία που απαγγέλθηκε σε βάρος του ο «Δόκτωρας Κόντος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε σήμερα προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Ο κατηγορούμενος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας τρεις ημέρες πριν συμπληρωθούν οι 18 μήνες προσωρινής κράτησής του για την υπόθεση της σωρείας ανθρωποκτονιών και τις 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας βαριά πασχόντων ασθενών, για τις οποίες ήδη δικάζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, χρόνος που συμπληρώνεται στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο «διακεκριμένος ογκολόγος» καλείται να απολογηθεί για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Σημειώνεται ότι αν και ο ίδιος αρνείται πως λάμβανε αμοιβές για τις «υπηρεσίες» που παρείχε πλην του κόστους των σκευασμάτων που χορηγούσε, σύμφωνα με τη δικογραφία τα ποσά που απέσπασε ξεπερνούν τις 800.000 ευρώ.

Ζητούμενο για τον κατηγορούμενο αλλά και τη Δικαιοσύνη είναι εάν μετά την απολογία του τη Δευτέρα ο «ψευτογιατρός» θα βρεθεί με ένα νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης για τη νέα κατηγορία, οπότε ναι μεν θα αποφυλακιστεί για τη βασική υπόθεση πλην όμως θα παραμείνει στη φυλακή ή αν θα παραμείνει ελεύθερος να αναμένει την απόφαση του ΜΟΔ για τη σωρεία κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

