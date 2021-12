Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Άνδρας 104 ετών έκανε το εμβόλιο

Ο υπερήλικας έδωσε το παράδειγμα στους νεότερους, καθώς εμβολιάστηκε κατά της COVID-19.

Το παράδειγμα στους νεότερους δίνει ένας ηλικιωμένος άνδρας από την περιοχή της Πύλης Τρικάλων, ο οποίος εμβολιάστηκε το πρωί της Τετάρτης κατά της COVID-19.

Ο άνδρας, 104 ετών, είναι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία - αν όχι ο μεγαλύτερος - που έχει εμβολιαστεί στο νομό Τρικάλων και πιθανόν πανελλαδικά.

Εμβολιάστηκε κατ’ οίκον από τον υπεύθυνο του Εμβολιαστικού Κέντρου Πύλης, Ιωάννη Κουτσονάσιο, τη νοσηλεύτρια, Ελευθερία Σιδοπούλου, καθώς και την νοσηλεύτρια του “Βοήθεια στο Σπίτι”, Σωτηρία Τσέλιου.

«Παίρνουμε ενθαρρυντικά μηνύματα καθημερινά» λέει ο γιατρός, «καθώς και οι τελευταίοι διστακτικοί της περιοχής μας σπεύδουν να εμβολιαστούν. Συνεχίζουμε σταθερά με σεβασμό στην επιστήμη και στον άνθρωπο».

