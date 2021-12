Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Τροχάδην” οι εμβολιασμοί τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για το ενδιαφέρον των πολιτών που σπεύδουν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα από τα στοιχεία για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος στην Ελλάδα, καθώς χιλιάδες συμπολίτες μας σπεύδουν να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Μέχρι πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Υπ. Υγείας, είχαν προγραμματιστεί 167.000 ραντεβού για την 3η δόση του εμβολίου.

Όσον αφορά στην 1η δόση, 22.544 ανεμβολίαστοι προγραμμάτισαν τα ραντεβού τους. Από αυτούς, οι 9.136 είναι ηλικίας 60 ετών και άνω.

Συνολικά 79.000 ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών, από τους 520.000 -σύμφωνα με τα στοιχεία της περασμένης Τρίτης - (ποσοστό 15,2%) έχουν κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν ώστε να θωρακίσουν την υγεία τους απέναντι στον κορονοϊό.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Ελλάδα και Αυστραλία προσηλωμένες στο Διεθνές Δίκαιο (εικόνες)

Pfizer/BioNTech για μετάλλαξη Όμικρον: η τρίτη δόση του εμβολίου την αδρανοποιεί

Ανήλικοι κλέφτες “ρήμαζαν” καταστήματα (βίντεο)