ΕΛΑΣ: Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων σε πέντε πόλεις

Μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο δύο Υποδιευθύνσεις Προστασίας Ανηλίκων.

Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων ιδρύονται από την Ελληνική Αστυνομία, με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, σε πέντε μεγάλες πόλεις της χώρας και συγκεκριμένα σε Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Λάρισα.

Η ίδρυση των Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η προστασία των ανηλίκων αποτελεί προτεραιότητα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει αναδειχθεί στο πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2020-2024 και στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Σώματος 2021-2025, αλλά αποτελεί επίσης επιταγή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση Lanzarote) για την προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, που έχει υπογράψει και η Ελλάδα.

Τα Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων θα υπάγονται στις έδρες και στη διάρθρωση των οικείων Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας, θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και θα υποστηρίζονται στο έργο τους από ψυχολόγους.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο δύο Υποδιευθύνσεις Προστασίας Ανηλίκων, στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, υποθέσεις που αφορούσαν παιδιά τις διαχειρίζονταν οι τοπικές υπηρεσίες Ασφάλειας, που δεν είχαν εξειδικευμένο προσωπικό για αυτή τη δουλειά.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι «βασικός στόχος και άμεση επιδίωξη των Γραφείων αποτελεί η ομοιόμορφη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης, θυματοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων, αναδεικνύοντας το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας».

