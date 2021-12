Αθλητικά

Champions League: Η Μπάγερν έστειλε την Μπαρτσελόνα στο Europa League

Η Μπενφίκα προκρίθηκε στους “16”. Βροχή από γκολ στο Ζενίτ-Τσέλσι. “Σκόνταψε” η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για πρώτη φορά στην Ιστορία της η Μπαρτσελόνα θα συμμετάσχει στο Europa League. Η διοργάνωση αυτή υφίσταται από το 2009, όταν αντικατέστησε το Κύπελλο UEFA, όμως οι Καταλανοί δεν είχαν λάβει ποτέ μέρος, αφού η πορεία τους δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ πριν από τις “νοκ άουτ” φάσεις του Champions League. Συνέβη εφέτος, καθώς μετά την ήττα με 3-0 από τη Μπάγερν, η “Μπάρτσα” κατετάγη τρίτη στον 5ο Όμιλο κι αυτό σημαίνει ότι «μετακομίζει» στα πλέι οφ του Europa League.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια και 17 “αποκλειστικές” σεζόν στο Champions League, που θα είναι παρούσα στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η τελευταία ήταν την περίοδο 2003/2004 όταν είχε συμμετάσχει στο Κύπελλο UEFA και μάλιστα στην πορεία της αντιμετώπισε τον Πανιώνιο, ενώ έφτασε έως τους προημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από τη Σέλτικ.

Έτσι, θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει για πρώτη φορά στην Ιστορία της το τρόπαιο, καθώς μπορεί στο Μουσείο της να υπάρχουν τέσσερα Κύπελλα Εκθέσεων (έως το 1966), όμως ποτέ δεν έχει φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης είτε ως Κύπελλο UEFA είτε ως Europa League.

Τη Δευτέρα η Μπαρτσελόνα θα είναι ανάμεσα στις υποψήφιες αντιπάλους του Ολυμπιακού, εάν οι πρωταθλητές Ελλάδας κατακτήσουν τη 2η θέση στον όμιλό τους στο Europa League.

Η Μπαρτσελόνα πήγε στο Μόναχο με έναν και μοναδικό στόχο: Να νικήσει την Μπάγερν των πολλών απουσιών και να περάσει στους “16” του Champions League. Οι Βαυαροί, όμως, είχαν άλλη άποψη κι έγιναν η τρίτη ομάδα - μετά τη Λίβερπουλ και τον Άγιαξ - που τελείωσε την πρώτη φάση με το απόλυτο των νικών (6x6). Το συγκρότημα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έκανε “πάρτι” στην τραγική άμυνα των Καταλανών και με το 3-0 στην Allianz Arena “πέταξε έξω” τους “μπλαουγκράνα” από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το σκορ άνοιξε ο Μίλερ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Γερμανός παίκτης που πετυχαίνει 50 γκολ στην Ιστορία της διοργάνωσης και μόλις ο 8ος στα χρονικά του Champions League (από τους ομίλους έως τον τελικό).

Η Μπενφίκα έκανε το καθήκον της, με δύο γρήγορα γκολ επικράτησε της Ντιναμό Κιέβου και πήρε την 2η θέση του 5ου ομίλου και το “εισιτήριο” για τους “16”.

Πρώτη και καλύτερη από τον 7ο όμιλο η Λιλ, η οποία επικράτησε με 3-0 της Βόλφσμπουργκ (αποκλείστηκε) στην Volkswagen Arena ενώ τους Γάλλους ακολούθησε στα “νοκ άουτ” η Σάλτσμπουργκ, μετά τη νίκη της επί της Σεβίλλης (1-0), η οποία ως τρίτη από το γκρουπ θα παίξει στα πλέι οφ του Europa League.

Η πρωτιά του 8ου ομίλου κρίθηκε στο φινάλε με εξέλιξη... θρίλερ, καθώς ενώ η Τσέλσι “κρατούσε” την πρώτη θέση στην ισοβαθμία με την Γιουβέντους, στο 94΄ η αδιάφορη Ζενίτ έκανε το δώρο στη “Γηραιά Κυρία” με το τελικό 3-3 στην Αγία Πετρούπολη. Έτσι, η ιταλική ομάδα, που την ίδια ώρα επικρατούσε της Μάλμε με 1-0 στο Τορίνο, ήταν αυτή που πήρε την πρώτη θέση του γκρουπ και τη δεύτερη οι πρωταθλητές Ευρώπης.

Πρωταγωνιστής των Λονδρέζων ήταν ο Τίμο Βέρνερ, ο οποίος άνοιξε το σκορ κι έδωσε το προβάδισμα (προσωρινά) για δεύτερη φορά στο 85΄. Μάλιστα το πρώτο τέρμα που πέτυχε στο 1΄και 23΄΄ μετά την έναρξη της αναμέτρησης ήταν ξεχωριστό για τον Γερμανό διεθνή. Ο 25χρονος επιθετικός έγινε ο παίκτης με το πιο γρήγορο γκολ της αγγλικής ομάδας στο Champions League, ξεπερνώντας για τρία δευτερόλεπτα τον Τζον Τέρι, που είχε σκοράρει στο 1΄ και 26΄΄.

Η Ζενίτ με το βαθμό που απέσπασε έφτασε τους 5 και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στα πλέι οφ του Europa League, ενώ η Μάλμε με μόλις έναν βαθμό μετά από 6 αγώνες, αποκλείστηκε.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τετάρτης:

5ος Όμιλος

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα: 3-0

(34΄ Μίλερ, 43΄ Σανέ, 62΄ Μουσιάλα)

Μπενφίκα - Ντιναμό Κιέβου: 2-0

(16΄ Γιάρεμτσουκ, 22΄ Ζιλμπέρτο)

6ος Όμιλος

Αταλάντα - Βιγιαρεάλ: Αναβλήθηκε

Μάντσεστερ Γ. - Γιουνγκ Μπόις: 1-1

(9΄ Γκρίνγουντ - 42΄ Ρίντερ)

7ος Όμιλος

Βόλφσμπουργκ -Λιλ: 1-3

(89΄ Στέφεν - 11΄ Μπουράκ, 72΄ Ντέιβιντ, 78΄ Γκόμες)

Σάλτσμπουργκ - Σεβίλλη: 1-0

(50΄ Οκαφόρ)

8ος Όμιλος

Ζενίτ - Τσέλσι: 3-3

(38΄ Κλαουντίνιο, 42΄ Αζμούν, 90΄+4 Οζντόπεφ - 2΄,85΄ Βέρνερ, 62΄ Λουκάκου)

Γιουβέντους - Μάλμε: 1-0

(18΄ Κιν)

