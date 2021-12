Πολιτική

Μητσοτάκης σε Γάλλους Γερουσιαστές: Στρατηγικής σημασίας η ελληνογαλλική συνεργασία

Με αντιπροσωπεία της γαλλικής Γερουσίας συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός. Ποια θέματα βρέθηκαν στην ατζέντα.



Η «στενότατη συνεργασία στον αμυντικό τομέα» με βάση την ευρεία συναντίληψη αναφορικά με την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, ήταν ένα από τα αντικείμενα της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το πρωί, με αντιπροσωπεία της γαλλικής Γερουσίας που επισκέπτεται τη χώρα μας, υπό τον πρόεδρό της, Ζεράρ Λαρσέ.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση τη στρατηγική σημασία της περιοχής, μεταξύ άλλων, και ως εφοδιαστικού κόμβου για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης στο οποίο -όπως είπε- επέμεινε, παρά τις προκλήσεις που προκάλεσε ο κορονοϊός, και αναφέρθηκε στην ευρύτερη αναμόρφωση του οικονομικού κλίματος ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η θέση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των διμερών σχέσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, με έμφαση στις προοπτικές εμβάθυνσής τους σε όλα τα επίπεδα.

Ο πρωθυπουργός εξήρε την ελληνογαλλική συμφωνία και τόνισε μεταξύ άλλων στους Γάλλους γερουσιαστές: «Πιστεύω ότι η συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπογράψαμε με τον Πρόεδρο Μακρόν θέτει τις διμερείς σχέσεις μας σε ένα επίπεδο που είναι ευθυγραμμισμένο με το βάθος που έχει και η ιστορική μας σχέση».

Από την πλευρά του ο κ. Λαρσέ υπογράμμισε τη βούληση της χώρας του για ενίσχυση της εταιρικής σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας. «Θέλουμε, από κοινού με τη Βουλή (των Ελλήνων), να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τους κεντρικούς άξονες της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2022, στους οποίους περιλαμβάνεται η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ελληνογαλλική συνεργασία αφενός ενισχύει τις δυνατότητες του NATO και ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει βάση για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη, ότι η Γαλλία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό εταίρο, που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επενδυτές στην Ελλάδα. Μνημόνευσε το γεγονός ότι οι γαλλικές επιχειρήσεις δεν αποσύρθηκαν από τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της κρίσης και ότι σήμερα καταγράφεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αύξηση των γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Ο Κυρ.Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Λαρσέ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, τονίζοντας πως η πρόταση περί δύο κρατών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση βάση για οποιονδήποτε διάλογο.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, επισήμανε ότι η ενταξιακή διαδικασία πρέπει να αρχίσει το ταχύτερο δυνατό, προσθέτοντας ότι διαφορετικά άλλες δυνάμεις θα προσπαθήσουν να εκτοπίσουν το αποτύπωμα της ΕΕ στην περιοχή.

Ο κ. Λαρσέ ανέφερε στον κ. Μητσοτάκη ότι η αντιπροσωπεία της Γερουσίας θα επισκεφτεί και τη Χίο, όπου θα δει τον χώρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, με τον πρωθυπουργό να επισαημαίνει: «Θα δείτε την πρόοδο που έχουμε κάνει, που είναι πολύ σημαντική. Θα δείτε ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει μόνο σε ό,τι αφορά την αριθμητική πτυχή αλλά και ότι πλέον είμαστε σε θέση να φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους σε αξιοπρεπείς συνθήκες».

Στη συνάντηση έλαβε επίσης μέρος, από ελληνικής πλευράς, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

