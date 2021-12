Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Η πανδημία επιμένει και η κατάσταση είναι κρίσιμη

Έμφαση στον εμβολιασμό, συχνό testing και τήρηση των μέτρων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τις καταγγελίες Γιαννάκου για "VIP ΜΕΘ".

Με αναφορά στις επισκέψεις του πρωθυπουργού στο Ισραήλ και τη Ρωσία ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όσον αφορά στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, τόνισε ότι στο κοινό ανακοινωθέν της Τριμερούς γίνεται αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ότι υπογραμμίστηκε η σημασία που δίνουν τα κράτη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας για τη διαφύλαξη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων αλλά και της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

«Χθες Τετάρτη ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Σότσι με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Η Ελλάδα προσδοκά περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και η ενέργεια. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας», είπε ο κ. Οικονόμου.

Αναφέρθηκε σε όσα είπε ο πρωθυπουργός για το ότι η χώρα μας συμμετέχει μεν σε ΕΕ και ΝΑΤΟ και είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της αυτή αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και δεν επιδιώκει να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία.

Επισήμανε επίσης την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στην Τουρκία, για την οποία ο πρωθυπουργός είπε ότι όχι μόνο προβαίνει σε εμπρηστική ρητορική διαστρεβλώνοντας την ιστορία και τη γεωγραφία αλλά και σε επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Είπε ακόμη πως «επανέλαβε την σταθερή θέση της χώρας μας για το Κυπριακό για δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με μία ιθαγένεια».

Συνολικά, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα σχέδιο ενεργητικής πολύπλευρης διπλωματίας για την αναβάθμιση της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής θέσης τής χώρας μας.

Αβάσιμες και ξένες με την πραγματικότητα οι καταγγελίες για τις ΜΕΘ

Για fake news έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφερόμενος στις καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν ΜΕΘ που παραμένουν κλειστές για την ενδεχόμενη νοσηλεία VIP προσώπων.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο υπουργός Υγείας θα καταθέσει αναφορά στον εισαγγέα του Αρείου Πάγου «για να δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις για τη διασπορά αυτής της ψευδούς είδησης».

«Οι ΜΕΘ είναι διαθέσιμες αποκλειστικά με ιατρικά κριτήρια. Είναι αδιανόητος κάθε διαχωρισμός των ασθενών. Ιατρικά και μόνο είναι τα κριτήρια. Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός είναι αβάσιμος» τόνισε.

Έμφαση στον εμβολιασμό, συχνό testing και τήρηση των μέτρων- 88.000 ραντεβού πρώτης δόσης από συμπολίτες πάνω από 60 ετών τις τελευταίες δέκα μέρες

Στη συνέχεια, περνώντας στα θέματα που αφορούν την υγειονομική κρίση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η πανδημία επιμένει και η κατάσταση είναι περισσότερο κρίσιμη τώρα ενόψει των γιορτών, που έχουν μια ξεχωριστή σημασία, οικονομικά, κοινωνικά και θρησκευτικά. «Οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους προσδοκούν εναγωνίως να εργαστούν και είναι χρέος όλων μας με την αυστηρή τήρηση των μέτρων και κυρίως με τον εμβολιασμό να μην εμποδίσουμε τη λειτουργία της αγοράς και κυρίως να μη θέσουμε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους», τόνισε.

Επισήμανε ακόμη ότι συνεχίζουμε τη στρατηγική που έχουμε χαράξει δίνοντας έμφαση στα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας: Έμφαση στον εμβολιασμό με την πρώτη αλλά και την αναμνηστική δόση, συχνό testing και τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας.

Σημείωσε πως μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας υπάρχει σημαντική αύξηση των ραντεβού για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Τις τελευταίες δέκα μέρες κλείστηκαν περισσότερα από 201.000 ραντεβού πρώτης δόσης, εκ των οποίων 88.000 αφορούσαν τους συμπολίτες μας από 60 ετών και πάνω και σχεδόν 1.450.000 ραντεβού αναμνηστικής δόσης εκ των οποίων περισσότερα από 502.000 αφορούν τους συμπολίτες μας από 60 και πάνω.

Από αύριο ανοίγει και η πλατφόρμα των ραντεβού για παιδιά 5-11 και από τις 15 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Από αύριο θα λειτουργεί με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας ειδική πλατφόρμα όπου θα μπορούν οι γονείς να απευθύνουν τα ερωτήματά τους και τις απορίες τους για τον εμβολιασμό ενώ στις 14 Δεκεμβρίου η κυρία Θεοδωρίδου και η κυρία Παπαευαγγέλου θα απαντήσουν ζωντανά μέσω διαδικτύου σε απορίες και ερωτήσεις γονιών αυτής της ηλικιακής κατηγορίας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δωρεάν self test που χορηγούνται για τον έγκαιρο εντοπισμό ασυμπτωματικών φορέων και τόνισε ότι το σύστημα αυτό έχει αποδώσει στα σχολεία.

«Είναι καθήκον όλων μας να βελτιώσουμε την κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Η χαλάρωση είναι ο καλύτερο σύμμαχος του ιού. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική πανστρατιά υπευθυνότητας και αυτοπειθαρχίας ώστε να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά το επόμενο διάστημα. Για να δουλέψουν οι επιχειρήσεις και να αποφορτιστούνοι άνθρωποι από την πίεση των τελευταίων μηνών. Γι αυτό και είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία και τους συχνούς ελέγχους», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημείωσε ακόμη ότι κατεγράφη μείωση των κρουσμάτων στα σχολεία. «Από τα σχολεία μόλις τα 15 από 85.000 είναι κλειστά δηλαδή το 0.01%», είπε και αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε για τους γονείς που κρατούν με απαράδεκτες προφάσεις τα παιδιά τους μακριά από το σχολείο.

Συνεχίζουμε την εργώδη προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους

«Η κυβέρνηση συνεχίζει την εργώδη προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους», είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζοντας τη σημασία που έχει για την προσέλκυση επενδύσεων.

«Η Ελλάδα αλλάζει γρήγορα και βαδίζει με ταχύτητα στο δρόμο της ανάπτυξης και της προαγωγής του δημόσιου αγαθού», υπογράμμισε ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

