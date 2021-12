Αθλητικά

ΑΕΚ: Η φωτογραφία του Αραούχο μέσα από το νέο γήπεδο της Ένωσης

Η εντυπωσιακή φωτογραφία του Αργεντινού επιθετικού μέσα από την "Αγιά Σοφιά".

Ο Σέρχιο Αραούχο δεν βλέπει την ώρα να αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΚ στο νέο γήπεδο της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Αργεντινός επιθετικός πήγε ξανά την «Αγία-Σοφία – OPAP Arena» κι έβγαλε μία φωτογραφία από τις κερκίδες του νέου γηπέδου της Ένωσης, την οποία και ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

“Μετράμε τις μέρες μέχρι να είμαστε εδώ και να το απολαύσουμε”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Σέρχιο Αραούχο!

Δείτε την ανάρτηση του Αραούχο:

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ezequiel Araujo (@sergioaraujo11)

