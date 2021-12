Πολιτισμός

“Έλληνες Πολίτες του Κόσμου”: Ελευθερία Ντεκώ και Μάρθα Τσίγκαρη

Δύο “πορτρέτα” Ελλήνων που διακρίθηκαν σε τόπους ξένους, όπου συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ή επέστρεψαν στην πατρίδα και συνεχίζουν να ξεχωρίζουν.

Η εκπομπή «Έλληνες Πολίτες του Κόσμου» παρουσιάζει Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και αφήνουν το στίγμα τους στην πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική εξέλιξη κάθε τόπου που τους φιλοξενεί. Άνθρωποι με εφόδια, γνώσεις, δίκτυα, επιρροή, ικανοί να επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν, να δημιουργήσουν και να προσφέρουν.

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, στις 16:00, συναντάμε τη Μάρθα Τσίγκαρη.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σήμερα είναι partner σε μια από τις κορυφαίες και πιο πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές εταιρείες παγκοσμίως, τη Foster + Partners.

Έχει δουλέψει σε εκατοντάδες έργα, σε όλες τις κλίμακες, από έπιπλα, γιοτ και ουρανοξύστες, μέχρι αεροδρόμια και σχεδιασμό πόλεων. Μιλά για την ανάγκη τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά κτίρια να υπηρετούν τις αρχές της βιωσιμότητας και της πολυπολιτισμικότητας, τις αντιφάσεις των μεγαλουπόλεων στην Ελλάδα, την αξία των Ελλήνων του εξωτερικού για την χώρα μας και για τα συναισθήματά της όταν δουλεύει σε ένα έργο στην πατρίδα της.

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, στις 16:00, συναντάμε την Ελευθερία Ντεκώ, η οποία μιλά για το πως από χορεύτρια στην Ελλάδα, επέλεξε τελικά να σπουδάσει σχεδιασμό φωτισμού.

Ως μέλος της δημιουργικής ομάδας των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, κέρδισε το Βραβείο ΕΜΜΥ για την εντυπωσιακή δουλειά της που «φώτισε» το ελληνικό πνεύμα.

Το 2020 ανέλαβε τον φωτισμό της Ακρόπολης και 17 μνημείων της.

«Έλληνες Πολίτες του Κόσμου»: Σάββατο και Κυριακή στις 16:00, στον ANT1.

