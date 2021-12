Κόσμος

Αλαμπάμα: οστά “ξεπάγωσαν” υπόθεση 45 ετών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δραματική ιστορία που φαίνεται πως κλείνει λίγο μετά από το θάνατο της μητέρας που πάντα περίμενε τον γιο της.

Τη σορό ενός άνδρα στον πάτο ρέματος στην Αλαμπάμα βρήκαν οι αστυνομικοί της περιοχής, που έλυσαν ένα μυστήριο 45 ετών.

Ο 22χρονος Κάιλ Γουέιντ Κλινκσκέιλ (Kyle Wade Clinkscales ) επέστρεφε από την Τζόρτζια στην Αλαμπάμα, όταν εξαφανίστηκε με το Pinto του.

Ήταν το 1974. Όμως την Τρίτη ένας περαστικός από ρέμα είδε ένα αυτοκίνητο να αναδύεται από το νερό.

Όταν οι αστυνομικοί το έβγαλα έξω, διαβεβαίωσαν ότι ανήκε τον 22χρονο που είχε εξαφανιστεί τότε.

Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν οστά, αλλά και ταυτότητα και κάρτες που πιστοποιούσαν ότι πρόκειται για τον Κάιλ.

«Για 45 χρόνια ψάχναμε αυτόν τον νέο και το αυτοκίνητό του», είπε ο Σερίφης, εξηγώντας ότι, όλον αυτόν τον καιρό «αποξηράναμε λίμνες, κοιτάξαμε εδώ και αναλύσαμε κάθε πιθανό σενάριο για το τι μπορεί να έχει συμβεί, φτάνοντας συνεχώς σε αδιέξοδα».

Δεν ήταν άλλωστε λίγες οι φορές που ο νεαρός θεωρήθηκε ότι είχε δολοφονηθεί.

Πλέον γίνονται εξετάσεις για να εξακριβωθεί ότι πρόκειται για τα δικά του οστά.

Το 2005 δύο άτομα συνελήφθησαν λίγο αφού οι γονείς του νεαρού έλαβαν τηλεφώνημα στο οποίο κάποιος ισχυρίστηκε πως είχε δει άτομα να μεταφέρουν τον γιο τους την ώρα περίπου της εξαφάνισής του.

Οι αστυνομικοί, πάντως, θεωρούν ότι, τώρα θα μπορέσουν να λύσουν το μυστήριο του θανάτου του.

«Δολοφονήθηκε και τον άφησαν εκεί; Διέφυγε της πορείας του και κατέληξε εκεί; Είναι κάτι που εδώ και 45 χρόνια προσπαθούν με ανακαλύψουμε», είπε ο σερίφης.

Ο Κάιλ ήταν μοναχοπαίδι. Ο πατέρας του πέθανε το 2007 και η μητέρα του φέτος.

«Πάντα ήλπιζε πως ο γιος της θα επιστρέψει στο σπίτι», δήλωσε ο σερίφης λέγοντας πως «πάντα ελπίζαμε πως θα τον βρίσκαμε προτού εκείνη πεθάνει. Και μόνο όμως ότι υπάρχει περίπτωση να τον έχουμε βρει, μου προκαλεί λίγη ανακούφιση».

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του για ένα... μπουκάλι λάδι

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για διπλό ισχυρό κύμα

Πέθανε η Λίνα Βερτμίλερ