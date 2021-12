Europa League - Ολυμπιακός: Στους “32” μετά την ήττα από την Αντβέρπ

Αθλητικά

Στην 2η θέση του ομίλου τους περιορίστηκαν οι Πειραιώτες. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση.

Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον 4ο όμιλο του Europa League o Ολυμπιακός. Οι “ερυθρόλευκοι” έχασαν 1-0 στην Αμβέρσα από την Αντβέρπ με γκολ που σημείωσε ο Μπαλικουΐσα στο 7ο λεπτό και προκρίθηκαν ως δεύτεροι, πίσω από την Άιντραχτ η οποία πέρασε απευθείας στους “16”. Η ελληνική ομάδα θα παίξει στα πλέι οφ με μία από τις τρίτες των ομίλων του Champions League.

Οι πρωταθλητές βρέθηκαν από πολύ νωρίς “με την πλάτη στον τοίχο”, σε ένα ματς όπου ήθελαν απαραίτητα τη νίκη για να ελπίζουν στην πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στους “16”. Μόλις στο 7ο λεπτό ο νεαρός Μπαλικουίσα με σουτ από πλάγια θέση (και τη μπάλα να βρίσκει στο κεφάλι του Σισέ) άνοιξε το σκορ.

Οι Βέλγοι κυριάρχησαν στο χώρο του κέντρου, κλείνοντας όλες τις διόδους προς την περιοχή του Μπουτέζ, ενώ παράλληλα απείλησαν με τον Μπενσόν στο 22΄ και τον Μπατάιγ στο 35΄. Οι “ερυθρόλευκοι” ήταν ακίνδυνοι στο πρώτο ημίχρονο και ο Μαρτίνς ήξερε ότι θα έπρεπε να αλλάξει κάτι δραστικά, ειδικά από τη στιγμή που τα νέα από την Κωνσταντινούπολη (Φενέρμπαχτσε-Άιντραχτ 1-1 στο ημίχρονο) υποδήλωναν ότι η πρωτιά παρέμενε εφικτή. Αλλά θα χρειαζόταν - για αρχή - μια μεγάλη ανατροπή.

Έτσι, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, Ελ Αραμπί, Αγκιμπού και Μασούρα, προσδοκώντας άμεση ανάκαμψη και βελτίωση - ειδικά - του δημιουργικού του παιχνιδιού. Αργότερα ήλθε κι η ώρα του Μάριου Βρουσάι, αλλά... μάταια.

Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού, παρέμενε νωθρός και έμοιαζε πιο πιθανό να δεχτεί δεύτερο γκολ, παρά να ισοφαρίσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο Βατσλίκ ήταν αυτός που κράτησε το σκορ με κάποιες καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ ο Ολυμπιακός αναζητούσε ακόμα την πρώτη του καλή φάση, την πρώτη ευκαιρία να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε και ολοκλήρωσε το ματς χωρίς κλασική ευκαιρία.

Έτσι, στην κλήρωση της Δευτέρας θα αντιμετωπίσει κάποια από τις ομάδες που πήραν την τρίτη θέση στους ομίλους του Champions League, δηλαδή την Μπαρτσελόνα, τη Σεβίλλη, τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, τη Σερίφ Τιρασπόλ, την Αταλάντα, τη Λειψία, την Πόρτο και τη Ντόρτμουντ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αντβέρπ (Πρίσκε): Μπουτέζ, Ντε Λε (57΄ Κιρίνεν), Αλμέιδα, Ντεσολέιλ (57΄ Ένχελς), Μπένσον (73΄ Σαμάτα), Βερστρέτ, Γκέρκενς, Ντουόμοχ, Έγκεσταϊν (73΄ Φράι), Μπατάιγ, Μπαλικουίσα (87΄ Γιουσούφ).

Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Βατσλίκ, Ρέαμπτσουκ, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Λαλά (66΄ Ανδρούτσος), Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46΄ Αγκιμπού Καμαρά), Ρόνι Λόπες (46΄ Μασούρας), Μαντί Καμαρά, Ονιεκούρου (60΄ Βρουσάι), Τικίνιο (46΄ Ελ Αραμπί).

