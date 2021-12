Αθλητικά

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Απόδραση με Σισέ από το “Γεντί Κουλέ”

Ο Σισέ οδήγησε τους Πειραιώτες σε μεγάλη νίκη επί του ΟΦΗ στην Κρήτη.



Στο πιο παραγωγικό βράδυ του στη Super League με την φανέλα του Ολυμπιακού, ο Πάπε Αμπού Σισέ (δύο γκολ) οδήγησε τους Πειραιώτες σε μεγάλη νίκη επί του ΟΦΗ με 3-1, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής και την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να ξεφεύγει προσωρινά με +9β. από την ΑΕΚ και +13β. από τον τρίτο ΠΑΟΚ.

Απόλυτος κυρίαρχος μετά το γκολ του Διαμαντή στο 16΄ ο Ολυμπιακός, πέτυχε τρία γκολ, δύο με τον Σισέ (24΄, 49΄) κι ένα με τον Λόπες (60΄), είχε δοκάρι και πολλές ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα και με την εμφάνισή του έδειξε πως είναι πανέτοιμος για τον «τελικό» της Πέμπτης (9/12) με την Αντβέρπ στο Βέλγιο.

Οι «ερυθρόλευκοι», παράλληλα, διατήρησαν το αήττητο που έχουν στη Super League (10-2-0), ενώ με την 6η εφετινή τους εκτός έδρας νίκη σε ισάριθμα ματς συμπλήρωσαν 26 μακριά από το Καραϊσκάκη χωρίς να έχουν ηττηθεί!

Το αήττητο των έξι αγωνιστικών διακόπηκε για τον ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου, με την ομάδα του Νίκου Νιόπλια να προηγείται γρήγορα, αλλά στη συνέχεια η ανωτερότητα του αντιπάλου του ήταν τέτοια που στάθηκε αδύνατο ν΄ αποφύγει την δεύτερη εφετινή της ήττα.

Ο ΟΦΗ μπήκε πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό στον αγωνιστικό χώρο και παρότι οι «ερυθρόλευκοι» πίεζαν ψηλά για να κλέψουν και να δημιουργήσουν κινδύνους στην εστία του Επασί, η ομάδα του Νίκου Νιόπλια είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και δεν άργησε να απειλήσει.

Από το λάθος γύρισμα του Μπα στο 12΄, ο Καστάνιος προσπάθησε να πλασάρει, αλλά ο Βατσλίκ είχε καταλάβει τον κίνδυνο και με αυτοθυσία απεσόβησε τα χειρότερα. Στο 16΄, όμως, από το κόρνερ που εκτελέστηκε και το «τσαφ» του Λόπες στην προσπάθειά του ν΄ απομακρύνει, η μπάλα στρώθηκε στον Διαμαντή ο οποίος με αριστερό δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Το γκολ αφύπνησε τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι πήραν την κατοχή της μπάλας κι άρχισαν να πιέζουν. Στο 21΄ η πρώτη προσπάθεια ν΄ απειλήσει η ομάδα του Μαρτίνς βρήκε τον Αγκιμπού Καμαρά να σουτάρει άουτ, ενώ στο 23΄ ο Επασί έκανε τεράστια απόκρουση στο κοντινό σουτ του Λόπες που ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει.

Η ισοφάριση για τον Ολυμπιακό δεν άργησε. Από τη σέντρα του Εμβιλά στο 24΄ ο προωθημένος Σισέ με καρφωτή άπιαστη κεφαλιά άφησε... άγαλμα τον Επασί για το 1-1. Παρότι οι Πειραιώτες είχαν πάρει... μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους δεν απείλησαν άλλη φορά στην εστία των Κρητών, που από την πλευρά τους κοίταξαν περισσότερο να οργανωθούν αμυντικά, παρά να «ψάξουν» το δεύτερο γκολ.

Με γκολ... από τ΄ αποδυτήρια (49΄) ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ο Σισέ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ «υπέγραψε» την ανατροπή του σκηνικού, αυτή την φορά με πλασέ μέσα από την περιοχή μετά την προσπάθεια του Εμβιλά να σουτάρει προς το τέρμα.

Το ματς τελείωσε ουσιαστικά στο 60΄ όταν ο Λόπες με αριστερό σουτ «έγραψε» το 3-1 (ο Πορτογάλος σκόραρε σε δεύτερο σερί ματς μετά από εκείνο του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό). Στο 67΄ ο Επασί είπε «όχι» στο τετ-α-τετ με τον Αγκιμπού Καμαρά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το βολέ του Εμβιλά έφυγε λίγο άουτ.

Μία ακόμη διπλή τεράστια ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός στο 71΄, με τον Επασί να αποκρούει εξ επαφής την κεφαλιά του Σισέ, ο Σενεγαλέζος απέτυχε να σκοράρει στο ριμπάουντ, ενώ στην συνέχεια το σουτ του Μπα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι.

Στις καθυστερήσεις ο Βατσλίκ έκανε σπουδαία επέμβαση στο δυνατό σουτ του Στάικου.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Βούρος, Διαμαντής (74΄ Σελίμοβιτς), Μπαλογιάννης, Τοράλ (89΄ Στάικος), Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν, Φαν Ντάινεν (68΄ Τσιλιανίδης), Λάμπρου (68΄ Καμάου), Καστάνιος (68΄ Γιάννου)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (65΄ Μαντί Καμαρά), Λόπες (90΄ Βαλμπουενά), Μασούρας (80΄ Ονιεκούρου), Αγκιμπού Καμαρά, Ελ Αραμπί (89΄ Τικίνιο)

