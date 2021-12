Αθλητικά

Europa League: οι “16” και η “μάχη” στα πλέι οφ

Πως διαμορφώθηκε το πλαίσιο της διοργάνωσης, μετά και τους αγώνες της Πέμπτης, με τους οποίους ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων.

Συμπληρώθηκε και το «παζλ» του Europa League μετά τους αγώνες της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων, όπου οι Λιόν, Μονακό, Σπαρτάκ Μόσχας, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γαλατασαράι, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ερυθρός Αστέρας, Γουέστ Χαμ κατέκτησαν τις πρωτιές στους ομίλους τους, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα οι Ρέιντζερς, Σοσιεδάδ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Λάτσιο, Μπράγκα, Μπέτις και Ντινάμο Ζάγκρεμπ τερμάτισαν στη δεύτερη θέση των γκρουπ, κερδίζοντας το «εισιτήριο» για τα play offs, απέναντι στις 8 ομάδες που ολοκλήρωσαν ως τρίτες την παρουσία τους στους ομίλους του Champions League.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (13/12) στο «σπίτι» της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, με τον Ολυμπιακό (2ος στον 4ο όμιλο του Europa) να έχει απέναντί του ως υποψήφιους αντιπάλους τις Λειψία, Πόρτο, Ντόρτμουντ, Σερίφ Τιρασπόλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Σεβίλλη και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 17 και 24 Φεβρουαριου 2022.

Όλες οι ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση των ομίλων του Europa League (ανάμεσά τους κι ο Ολυμπιακός), θα δώσουν το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους. Επίσης, όπως ισχύει εδώ και χρόνια, στη συγκεκριμένη φάση δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα.

Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στην 1η θέση και προκρίθηκαν απευθείας στους «16»

1ος Όμιλος: Λιόν (Γαλλία)

2ος Όμιλος: Μονακό (Γαλλία)

3ος Όμιλος: Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)

4ος Όμιλος: Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)

5ος Όμιλος: Γαλατασαράι (Τουρκία)

6ος Όμιλος: Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

7ος Όμιλος: Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία)

8ος Όμιλος: Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση και προκρίθηκαν στα πλέι οφ, πριν από την φάση των «16»

1ος Όμιλος: Ρέιντζερς (Σκωτία)

2ος Όμιλος: Σοσιεδάδ (Ισπανία)

3ος Όμιλος: Νάπολι (Ιταλία)

4ος Όμιλος: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

5ος Όμιλος: Λάτσιο (Ιταλία)

6ος Όμιλος: Μπράγκα (Πορτογαλία)

7ος Όμιλος: Μπέτις (Ισπανία)

8ος Όμιλος: Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στην 3η θέση των ομίλων του Champions League και θα παίξουν στα πλέι οφ πριν από την φάση των «16» του Europa League

Λειψία (Γερμανία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αταλάντα (Ιταλία)

Σεβίλλη (Ισπανία)

Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης (Ρωσία)