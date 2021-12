Κοινωνία

ΠΝΟ: απεργία στα πλοία για 48 ώρες

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία, λόγω της 48ωρης κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Τι ζητούν οι ναυτεργάτες.

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας για 48 ώρες, παραμένουν από σήμερα στις 00:01 της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021 τα πλοία της ακτοπλοΐας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία πραγματοποιεί νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΝΟ, η απεργία που άρχισε στις 00:01 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021, λήγει στις 24:00 αύριο τα μεσάνυχτα Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών.

«Από το 2019 οι ναυτεργάτες όχι μόνο δεν πήραν 1 ευρώ αύξηση αλλά χάρις στη σκληρή δουλειά τους, και χωρίς να πληρώνονται επί μήνες πολλές φορές, με μειωμένες και ελλιπείς συνθέσεις, με πολλαπλάσιες ώρες απασχόλησης από ότι προβλέπει ο νόμος, κατάφεραν και κράτησαν όρθιες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες παρά τις πρόσθετες δυσκολίες της πανδημίας του COVID -19, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι συγκοινωνίες» τονίζει σε ανακοίνωσή του το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών που κάνει λόγο για «συνεχή κωλυσιεργία της εργοδοτικής πλευράς να χορηγήσει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των ναυτεργατών».

Η διοίκηση της ΠΝΟ ζητά μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση προβλημάτων του κλάδου ενώ ζητά την κατανόηση και την πλήρη συμπαράσταση τόσο του επιβατικού κοινού όσο και όλων των εργαζομένων.

