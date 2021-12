Κοινωνία

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία για 48 ώρες

Για ποιες ημέρες προκηρύχθηκε η απεργία, που θα "νεκρώσει" τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας για 48 ώρες θα παραμείνουν από αύριο στις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021, τα πλοία της ακτοπλοΐας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία εξήγγειλε νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΝΟ, η απεργία αρχίζει στις 00:01 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021 και λήγει στις 24:00 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Δεκεμβρίου 2021, με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών.

Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών κάνει λόγο για «συνεχή κωλυσιεργία της εργοδοτικής πλευράς» προσθέτοντας ότι «όχι μόνον δεν βελτίωσε, έστω και επ' ελάχιστο, την αρνητική της θέση, αλλά πεισματικά αρνείται τη χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς των ναυτεργατών με παραπλανητικά τερτίπια και παραλλαγές».

Η διοίκηση της ΠΝΟ ζητά μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου όπως ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, εκπαίδευση, Υπηρεσίες Γενικών Μητρώων, ΓΕΝΕ, ανεργία, μαύρη ανασφάλιστη εργασία, οργανικές συνθέσεις πληρωμάτων, κ.λπ.

Λόγω της κινητοποίησης η ΠΝΟ ζητά την κατανόηση και την πλήρη συμπαράσταση τόσο του επιβατικού κοινού όσο και όλων των εργαζομένων.

