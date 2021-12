Κοινωνία

Καλλιθέα: Μαθήτρια δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο

Τρόμος για μια 17χρονη μέσα σε λεωφορείο. Οι συνεπιβάτες βοήθησαν για να συλληφθεί ο δράστης. Τι κατήγγειλε η μαθήτρια.



Τον τρόμο έζησε μια 17χρονη μαθήτρια μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 040, στην Καλλιθέα, η οποία δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν 50χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Όταν η 17χρονη επιβιβάσθηκε στο λεωφορείο άρχισε κατάλαβε ότι την κοιτά επίμονα ένας 50χρονος συνεπιβάτης.

Η κοπέλα ενοχλήθηκε και έφυγε από το κάθισμα που καθόταν. Στην συνέχεια κάθισε στο πίσω μέρος του λεωφορείου δίπλα σε παράθυρο και τοποθέτησε την τσάντα επάνω στα πόδια της.

Ο άνδρας την ακολούθησε, πήγε και κάθισε δίπλα της, ενώ είχε καλυμμένα τα χέρια του με μια μπλούζα. Σύμφωνα με την 17χρονη, ξαφνικά ένιωσε ένα άγγιγμα στο δεξί της πόδι κοντά στα γεννητικά της όργανα.



Αρχικά η 17χρονη πίστεψε ότι το άγγιγμα που αισθανόταν ήταν από την επαφή με την τσάντα της την οποία είχε επάνω στα πόδια της. Ωστόσο, μόλις σήκωσε την τσάντα της είδε το χέρι του πάνω της να την θωπεύει.



Σοκαρισμένη η μαθήτρια άρχισε να φωνάζει. Όταν ο οδηγός άνοιξε τις πόρτες για να αποβιβασθούν επιβάτες ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει, δεν τα κατάφερε όμως και οι υπόλοιποι επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.



Η 17χρονη στην συνέχεια ειδοποίησε την μητέρα της, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, ενώ πολίτες ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 50χρονο Νιγηριανό και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας.



Λίγη ώρα μετά η 17χρονη κοπέλα συνοδευόμενη από την μητέρα της μετέβη και η ίδια στο τμήμα όπου ζήτησε την ποινική του δίωξη.



Σε βάρος του 50χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα δικασθεί στο Αυτόφωρο.

