Ερμού - Σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικες: Ποινική δίωξη σε δύο 28χρονους

Σε δίκη παραπέμπονται οι δυο συλληφθέντες για τη σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών στην Ερμού.

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ'εξακολούθηση και κατά συναυτουργία άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος των δύο 28χρονων ανδρών που συνελήφθησαν χθες στο κέντρο της Αθήνας για παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών.

Οι δύο κατηγορούμενοι, φέρονται να προσέγγισαν χθες το βράδυ στον πεζόδρομο της Ερμού, δύο κορίτσια 12 και 14 ετών. Αν και τα κορίτσια προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο, οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται να επέμεναν προσπαθώντας να τις θωπεύσουν.

Τα δύο κορίτσια άρχισαν να φωνάζουν και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΡΑΣΗ που βρίσκονταν στο σημείο οι οποίοι συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

