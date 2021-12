Κοινωνία

Δολοφονία στην Γλυφάδα - Μητέρα δράστη: το θύμα βοηθούσε τον γιό μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η γειτονιά, όπου διατηρούσε το μαγαζί του ο 66χρονος. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η συνήγορος της μητέρας του 51χρονου, που σκότωσε τον σύντροφο της.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα πραγματικά αίτια της δολοφονίας στην Γλυφάδα του 66χρονου ιδιοκτήτη χρωματοπωλείου από τον 51χρονο σύντροφο της μητέρας του.

Όπως έχει αποτυπωθεί σε βίντεο – ντοκουμέντο, ο δράστης μαχαίρωσε πολλές φορές το θύμα του, ενώ ακόμη και αιμόφυρτος και πεσμένος στο έδαφος, ο άτυχος 66χρονος δεχόταν χτυπήματα ακόμη και με τα χέρια από τον δολοφόνο του, ο οποίος έφυγε χωρίς βιασύνη από τον τόπο της τραγωδίας και ύστερα παραδόθηκε στους αστυνομικούς, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες και έτοιμο τον σάκο με τα ρούχα του για την φυλακή!

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν την Πέμπτη τόσο ένας κάτοικος στην γειτονιά όπου έγινε η δολοφονία και γνωστός του θύματος και της συντρόφου του, αλλά και η Εύα Ντογιάκου, συνήγορος της γυναίκας που είδε τον σύντροφο της να πέφτει νεκρός από τα μανιώδη χτυπήματα με μαχαίρι που δέχθηκε από τον γιό της.

Όπως είπε η συνήγορος, σύμφωνα με όσα της έχει πει η πελάτισσα της, «η μητέρα του δράστη και σύντροφος του θύματος είναι συγκλονισμένη, δεν μπορεί και εκείνη να αιτιολογήσει το γεγονός, δεν μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση στα κίνηση του δράστη».

«Εξ όσων μου έχει μεταφέρει η εντολέας μου δεν υπήρχαν διαφορές. Μου ζήτησε να πω ότι το θύμα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, γλυκύτατος, βοηθούσε τους πάντες και πολλές φορές συνέδραμε και τον ίδιο τον δράστη, όπου είχε χρειαστεί», προσέθεσε η δικηγόρος.

Ερωτηθείσα για τις σχέσεις μητέρας και γιού, η Εύα Ντογιάκου είπε πως «επειδή ο γιός της δραστηριοποιείτο στο ξεωτερικό, είχαν κάποιες σχέσεις, αλλά δεν ήταν τόσο στενές», ενώ όπως σημείωσε η μητέρα δεν γνώριζε ότι ο γιός της και δράστης της δολοφονίας είχε επιστρέψει από την Δανία στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: Μαθήτρια δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο

“Special Report”: τα χωριά των ανεμβολίαστων, ο Πεσκόφ και η Εύβοια

Γιώργος Τράγκας: διασωληνώθηκε στην ΜΕΘ