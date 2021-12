Κοινωνία

Δολοφονία στην Γλυφάδα: σκότωσε τον σύντροφο της μητέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια δολοφονία καταγράφεται στην Ελλάδα. Τι έκανε ο δράστης μετά το αποτρόπαιο έγκλημα του.

Νέα υπόθεση δολοφονίας απασχολεί ττην Ελληνική Αστυνομία απο το πρωί της Πέμπτης.

Στην Γλυφάδα, ένας 51χρονος έστησε καρτέρι στον σύντροφο της μητέρας του και τον μαχαίρωσε, αφήνοντας τον νεκρό.

Ο άνδρας περίμενε το 66χρονο θύμα του, έξω από το κατάστημα που διατηρεί η μητέρα του 51χρονου, στην διασταύρωση των οδών Βερελή και Βορείου Ηπείρου, στην Γλυφάδα.

Αμέσως μετά, ο δράστης παραδόθηκε στους αστυνομικούς του Τμήματος Γλυφάδας και αμέσως ξεκίνησε η λήψη κατάθεσης για τους λόγους που του όπλισαν το χέρι...

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λινού: Το εμβόλιο στα παιδιά είναι ασφαλέστερο

Αμαλιάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αμάξι του

Κορωπί: Απόπειρα ληστείας στα ΕΛΤΑ με ομηρία