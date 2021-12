Κοινωνία

Κορυδαλλός: Έρευνα στα κελιά των φυλακών - Τι βρέθηκε

Έφοδος των Αρχών σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού. Τι εντόπισαν.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε έξι κελιά και κοινόχρηστους χώρους πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιο σουβλί και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς.

