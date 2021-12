Κοινωνία

Κορυδαλλός: Απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές

Απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές Κορυδαλλού, έγινε σήμερα στο απόγευμα, αλλά ματαιώθηκε πριν καν φτάσει στα μισά της διαδικασίας, καθώς έγινε αντιληπτή από τα συστήματα ηλεκτρονικής κάλυψης του χώρου.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από πηγές της γενικής γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ένας Αφγανός ο οποίος κρατείται για εμπρησμό, προσπάθησε να ανοίξει με έναν σωλήνα το μεταλλικό πλέγμα που χωρίζει το προαύλιο με τη «νεκρή ζώνη» πριν τις σκοπιές, με σκοπό να φτάσει στο μαντρότοιχο και να σκαρφαλώσει με ένα σχοινί που είχε μαζί του, αλλά δεν τα κατάφερε. Τον κατέγραψαν οι κάμερες πριν καν προλάβει να περάσει στον ενδιάμεσο χώρο και συνελήφθη.

Από την αστυνομική φρουρά των φυλακών έγινε έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο Αφγανός είχε και συνεργάτη, μέσα ή έξω από την φυλακή, αλλά όπως εξακριβώθηκε, ήταν μόνος του.

