Συνελήφθη γιατρός των φυλακών Κορυδαλλού

Ο γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Τι επιχείρησε να "περάσει" στις φυλακές.

Στη σύλληψη γιατρού των Φυλακών Κορυδαλλού προχώρησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (4/11) εξωτερικοί φύλακες του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Ο γιατρός επιχείρησε να «περάσει» χρήματα και κινητά.

Ειδικότερα, ο παραβάτης γιατρός, φέρεται ότι είχε φτιάξει ειδική κρύπτη στα ρούχα του, στην οποία έκρυβε δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες sim και 1.000 ευρώ σε ένα φάκελο. Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για κατάθεση.

