Κουμουτσάκος - Σκουρλέτης: ένταση στον “αέρα” για τις ΜΕΘ (βίντεο)

Ανέβηκαν οι τόνοι στην διάρκεια της συζήτησης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σε σχέση με την διαχείριση της πανδημίας.

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή οι Γιώργος Κουμουτσάκος, Πάνος Σκουρλέτης και Μιχάλης Κατρίνης, για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν τον κορονοϊό και την διαχείριση της πανδημίας.

Η συζήτηση περιστρεφόταν στο ζήτημα της επάρκειας κλινών ΜΕΘ για τους ασθενείς που νοσούν από κορονοϊό και πολλοί εξ αυτών βρίσκονται διασωληνωμένοι σε κλίνες εκτός ΜΕΘ, στον απόηχο και της εισαγγελικής έρευνας, μετά τις καταγγελίες από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν, όταν ο Πάνος Σκουρλέτης έκανε διαρκώς παρεμβάσεις, ενώ μιλούσε ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος αποκάλεσε «τραμπούκο» τον συνομιλητή του.

Δείτε την συζήτηση των πολιτικών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

