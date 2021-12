Πολιτική

Κορονοϊός - “VIP ΜΕΘ”: πολιτική κόντρα και αντιδράσεις

Το tweet του Τσίπρα, η απάντηση του Μαξίμου, οι νέες αναφορές του Γιαννάκου της ΠΟΕΔΗΝ και ο “πόλεμος” Κουμουτσάκου – Σκυορλέτη στον “αέρα” του ΑΝΤ1.

Αδιάκοπος μαίνεται ο πολιτικός πόλεμος για τις κλίνες ΜΕΘ, μετά τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ πως, ενώ περισσότεροι από 100 διασωληνωμένοι ασθενείς βρίσκονται εκτός ΜΕΘ, υπάρχουν κενές κλίνες που δεν παραχωρούνται, ώστε να είναι διαθέσιμες εάν υπάρξει ανάγκη για «επώνυμους» ασθενείς, με τον Μιχάλη Γιαννάκο να αναφέρεται σήμερα χαρακτηριστικά στις συνθήκες υπό τις οποίες δρομολογήθηκε άμεσα η νοσηλεία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε ΜΕΘ .

Από την Πέμπτη, με αφορμή τόσο την εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, όσο και την αναφορά στον Άρειο Πάγο από τον Υπουργό Υγείας, που κάνει λόγο για ψεύδη και συκοφαντίες από τον συνδικαλιστική, ανέβηκαν οι τόνοι στην πολιτική διαμάχη για το θέμα.

Το βράδυ της Πέμπτης, σε ανάρτηση του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει «Φτάσαμε στο έσχατο σημείο, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να μου απαντά στη Βουλή ότι ράντζο και ΜΕΘ είναι το ίδιο. Και έρχεται χθες η ΠΟΕΔΗΝ και καταγγέλλει ότι αν είσαι VIP ασθενής βρίσκεις θέση σε ΜΕΘ. Αν δεν είσαι, περιμένεις. Αν ισχύει, πρόκειται για βαθύ ηθικό ξεπεσμό».

Σε δήλωση του, το πρωί της Παρασκευής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στρέφεται κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας «Με τη χθεσινοβραδινή του ανάρτηση -η οποία συνοδεύεται από το εμετικό #vipΜΕΘ- ο κ. Τσίπρας υπέπεσε σε μέγιστο πολιτικό και ηθικό ολίσθημα, υιοθετώντας ουσιαστικά τις αθλιότητες του κ. Γιαννάκου. Αθλιότητες που απορρίπτει η ιατρική κοινότητα και αρνείται, προς τιμήν του, να στηρίξει ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ξανθός. Ο κ. Τσίπρας είναι υποχρεωμένος να αναφέρει έναν έστω ιατρό που αποφάσισε ποιος θα εισαχθεί σε ΜΕΘ ύστερα από πολιτική εντολή. Αν δεν ανακαλέσει άμεσα, θα αποδείξει ότι η συκοφαντία και η χυδαιότητα είναι ο μόνος τρόπος αντιπολίτευσης που του απέμεινε».

Το πρωί, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, Γιώργος Κουμουτσάκος και Πάνος Σκουρλέτης «αρπάχτηκαν» στον αέρα, με τον βουλευτή της ΝΔ να αποκαλεί «τραμπούκο» τον συνάδελφο του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συζητούσαν για την διαχείριση της πανδημίας και τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται «Τα θλιβερά φαινόμενα διχασμού και κοινωνικού αυτοματισμού στην ελληνική κοινωνία, οφείλονται αποκλειστικά στην πολιτική της ΝΔ. Η κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία, προκειμένου να καλύψει τα εγκληματικά της λάθη και την παροιμιώδη ανικανότητα της, δαιμονοποίησε πολίτες, στοχοποίησε κοινωνικές ομάδες, συκοφάντησε πιστούς, απαγόρευσε ακόμα και τις εκδηλώσεις εθνικής μνήμης. Σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή όπου το έθνος έπρεπε να είναι ενωμένο, η ΝΔ το δίχασε για μικροκομματικά οφέλη. Να είναι σίγουροι, ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στο ακέραιο πέραν κάθε «ασυλίας» και «ακαταδίωκτου».

