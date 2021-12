Life

Γυναικοκτονία: η Μαριάννα Τουμασάτου ξεσπά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Τι λέει για το κίνημα #MeToo με τις καταγγελίες για καλλιτέχνες, τους ανεμβολίαστους και τις θεατρικές παραστάσεις, αλλά και για τον εμβολιασμό των παιδιών.

«Εμείς έχουμε εμβολιαστεί. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να εμβολιαστεί το παιδί μου, θεωρώ ότι το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί σε πολλά πράγματα. Αλλά, δεν θέλω να έχω λόγο για οποιοδήποτε άλλο παιδί αν θα κάνει ή δεν θα κάνει το εμβόλιο, δεν είμαι ειδικός», είπε η Μαριάννα Τουμασάτου, για το 12χρονη παιδί της, καλεσμένη την Παρασκευή στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Απαντώντας στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, για τις περιπτώσεις διακοπής παραστάσεων στο θέατρο ή πίεσης των παραγωγών να είναι εμβολιασμένοι όλοι οι συντελεστές μιας παράστασης, η πρωταγωνίστρια απάντησε πως η θέση της είναι «όποιος θέλει να εμβολιαστεί να εμβολιαστεί, αν όχι να έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τα test, να μπορεί να δουλέψει. Άλλωστε, αυτός που κάνει συνέχεια test ξέρουμε ότι δεν έχει κορονοϊό, ενώ και εγώ σαν εμβολιασμένη δεν είμαι πλήρως καλυμμένη».

«Δύο φορές μου έχουν προτείνει να πάω στο “Dancing with the Stars”, όμως δεν πήγα ούτε πρόκειται να πάω σε κάποιο ριάλιτι. Δεν απορρίπτω τίποτα, απλώς εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω υπό τέτοιες συνθήκες», είπε η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Δεν είναι λόγος η ερωτική επιθυμία κάποιου να τον χαρακτηρίσει για οτιδήποτε», είπε η ηθοποιός, σχολιάζοντας όσα είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ για το Κίνημα #MeToo εκτίμησε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και ακόμη δεν έχουν πάρει την θέση τους, δηλώνοντας σίγουρη πως «θα αλλάξει η κατάσταση» όταν κατασταλάξουν ο θόρυβος και οι καταγγελίες.

«Τόσο στην Ελλάδα στον δικό μας χώρο, όσο και παγκοσμίως, η γυναίκα έχει λιγότερα δικαιώματα από τον άνδρα στην κοινωνία μας. Στο θέατρο και στην τηλεόραση, οι αμοιβές έχουν να κάνουν και με το “πόσα φέρνει πίσω”. Όμως μια γυναίκα σε ένα βιβλιοπωλείο, θα πάρει λιγότερα από έναν άνδρα», απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα.

Αναφερόμενη στην νέα συζυγοκτονία στην Αλεξανδρούπολη, η Μαριάννα Τουμασάτου είπε «Με 16 γυναικοκτονίες σε έναν χρόνο στην Ελλάδα, θεωρεί κανείς ότι άλλαξε κάτι στην κοινωνία μας; Τίποτα. Θα βγουν πάλι κάποιοι και θα λένε “γιατί το είπε δύο μήνες μετά;”. Ας ήσουν εκεί, να έσπαζες την πόρτα να την έσωζες. “Γιατί το έκανες αυτό;”, γιατί ήθελα και το έκανα». Είναι προβληματικά μέλη της κοινωνίας αυτοί που λένε “τα ήθελε και τα έπαθε”, πρέπει να ασχοληθούν οι ειδικοί με αυτούς».

