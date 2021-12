Πολιτική

Μητσοτάκης: Σχέδιο Δράσης για την ισότητα των Φύλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Σχέδιο πλήρες και ενισχυμένο που θα αντιμετωπίσει παθογένειες της κοινωνίας ξεκινώντας με τη βία κατά των γυναικών.



Τη μεγάλη σημασία της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, τόνισε με έμφαση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Σχέδιο και το χαρακτήρισε πλήρες και ενισχυμένο με χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αντιμετωπίσει παθογένειες της κοινωνίας ξεκινώντας με τη βία κατά των γυναικών.

Ο κ.Μητσοτάκης χαρακτήρισε «επανάσταση ευαισθητοποίησης το κίνημα metoo» και τόνισε πως η αυξημένη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας, εκτός από ηθική υποχρέωση της πολιτείας, έχει αναπτυξιακό αποτύπωμα.Όπως είπε, είμαστε τρίτοι από το τέλος στην κατάταξη στη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας, και αυτό «πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, είναι εξαιρετικά σημαντικό και από οικονομικής πλευράς για τον στόχο της ανάπτυξης».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «πρέπει να φτάσουμε στην ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις υποχρεώσεις όπως η ανατροφή των παιδιών», ενώ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα "Οι νταντάδες της γειτονιάς" το οποίο χαρακτήρισε "πολύ σημαντικό βοήθημα" που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ο κ.Μητσοτάκης έθεσε και μια άλλη παράμετρο επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να μας απασχολήσει το εάν η τάση της δουλειάς από το σπίτι, λειτουργήσει υπέρ ή κατά των γυναικών. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμη». Πρόσθεσε ότι σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός κοριτσιών που επιλέγουν σχολές που στο παρελθόν ήταν ταυτισμένες με ανδρικά επαγγέλματα και έφερε ως παράδειγμα την πρώτη γυναίκα πιλότο, κάτι που "ξεφεύγει από τα στερεότυπά μας".

«Κάθε άνθρωπος άνδρας ή γυναίκα να διεκδικήσει την επαγγελματική ανέλιξή του ανεξαρτήτως φύλου» είπε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι η συμμετοχή γυναικών στα ανώτατα κλιμάκια επιχειρηματικής και πολιτικής εκπροσώπησης είναι μειωμένη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά για στην Ευρώπη. «Είναι απελπιστικά χαμηλό το ποσοστό γυναικών στη Βουλή. Έχουμε γυναίκες στα ψηφοδέλτια αλλά δεν ψηφίζονται από του εκλογικό σώμα, δεν ψηφίζονται και από γυναίκες που αποτελούν το 50% του εκλογικού σώματος. Να το αξιολογήσουμε αυτό ως προς την εκλογική μας συμπεριφορά» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε σε ένα παράδειγμα κατά το παρελθόν, όπου υποψήφιος βουλευτής έλεγε στους ψηφοφόρους του «να ψηφίσουμε και μια γυναίκα». «Γιατί μια και όχι πέντε;» διερωτήθηκε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Η ΠτΔ είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχουν όρια στις φιλοδοξίες των νέων κοριτσιών. Σήμερα το 2021 στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα βρίσκεται μια γυναίκα που εμπνεύστηκε ως προς τη δικαστική της διαδρομή από μια άλλη ανώτατη δικαστή του αμερικανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου την Ρουθ Γκίνσπεργκ, η οποία ανέπτυξε όλη την την θεωρία για να υπερασπιστεί την έννοια της ισότητας, επιχειρηματολογώντας υπέρ της ισότητας των ανδρών σε περιπτώσεις που οι άνδρες υφίσταντο διακρίσεις. Γιατί οι διακρίσεις αφορούν όλους και δεν είναι μονοσήμαντες».

Τέλος, ευχαρίστησε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντες, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να κινούμαστε συνθετικά σε αυτά τα θέματα, τα οποία δεν έχουν κομματικό χρώμα. «Είναι προοδευτικές πολιτικές, και τις πολιτικές αυτές θα καρπωθούν οι επόμενες γενιές για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις διακρίσεις και τα στερεότυπα, και να κάνουν πράξη την ισότητα που όλοι αναζητούμε».





Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: Ο ξυλοδαρμός, το ψέμα και η καταγγελία των γονιών της

Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (χάρτες)

“Το Πρωινό” - Μέγκι Ντρίο: πέθανε η μητέρα της απο κορονοϊό (βίντεο)